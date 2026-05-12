Hailey Bieber protagoniza la campaña veraniega de Mango

Madrid. – La modelo, empresaria y fundadora de la firma cosmética Rhode, Hailey Bieber, ha fichado por Mango para protagonizar su campaña de verano, en la que luce un estilo desenfadado, además de vestidos de fiesta.

En su campaña de verano, la firma catalana invita a sumergirse en la ciudad de Los Ángeles, junto a la piscina y un sol radiante, junto a la modelo y esposa del cantante Justin Bieber.

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Según ha destacado este martes en un comunicado Mango, Bieber es una de las «mujeres más influyentes de su generación. Su estética distintiva ha definido el lenguaje moderno del ‘street style’», una circunstancia que la convierte en el rostro ideal para el lema de su campaña ‘Craft your own story’ (Crea tu propia historia).

La colección está compuesta por pantalones cortos, chaquetas extragrandes y vestidos mini desenfadados, además de tops en una gama cromática concentrada en el azul y el rojo.