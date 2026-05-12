¿Qué Pasa?

Hailey Bieber protagoniza la campaña veraniega de Mango

Por
Hailey Bieber protagoniza la campaña veraniega de Mango

Madrid. – La modelo, empresaria y fundadora de la firma cosmética RhodeHailey Bieber, ha fichado por Mango para protagonizar su campaña de verano, en la que luce un estilo desenfadado, además de vestidos de fiesta.

En su campaña de verano, la firma catalana invita a sumergirse en la ciudad de Los Ángeles, junto a la piscina y un sol radiante, junto a la modelo y esposa del cantante Justin Bieber.

Quizas te interese: Carlos Torres: «La Reina del Flow me dio reconocimiento mundial»

Según ha destacado este martes en un comunicado MangoBieber es una de las «mujeres más influyentes de su generación. Su estética distintiva ha definido el lenguaje moderno del ‘street style’», una circunstancia que la convierte en el rostro ideal para el lema de su campaña ‘Craft your own story’ (Crea tu propia historia).

La colección está compuesta por pantalones cortos, chaquetas extragrandes y vestidos mini desenfadados, además de tops en una gama cromática concentrada en el azul y el rojo.

TEMAS: #Hailey Bieber#Justin Bieber#mango#Rhode
Agencia EFE

Agencia EFE

La Agencia EFE es la principal agencia de noticias de España y la cuarta más grande del mundo, destacándose como la mayor agencia de noticias en idioma español y la cuarta más importante a nivel global, con una fuerte presencia en Iberoamérica. Fundada en 1939, es una entidad pública española que opera con una vocación de servicio informativo riguroso, neutral y multimedia.