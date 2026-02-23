Farmacéutica en EE.UU. lanza medicamento contra obesidad con inyector desechable mensual

Nueva York.– La farmacéutica estadounidense Eli Lilly lanzó este lunes un nuevo formato para Zepbound, su medicamento contra la obesidad, que permitirá a los pacientes administrarse un mes completo de tratamiento mediante una pluma inyectora desechable.

Este nuevo formato, denominado KwikPen, estará disponible en el mercado estadounidense para pacientes que usen la plataforma digital LillyDirect, el canal de venta de la compañía.

El precio parte de 299 dólares mensuales para la dosis más baja, informó la farmacéutica en un comunicado.

Con la nueva pluma multidosis, podrán administrarse cuatro inyecciones semanales con un solo aparato, reduciendo así el número de dispositivos necesarios.

Lilly también comercializa el fármaco en viales de dosis única, que requieren cargar manualmente el medicamento en una jeringa antes de su aplicación.

La compañía agregó en el comunicado que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó la ampliación de la etiqueta del medicamento para incluir el uso del dispositivo multidosis.

El lanzamiento se produce en un momento clave para Lilly, que busca consolidar el fuerte crecimiento de Zepbound desde su llegada al mercado a finales de 2023.