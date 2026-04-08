Nathalie Alvarado sostuvo que actualmente el crédito en el país representa cerca del 32 % respecto al producto interno bruto (PIB), un nivel inferior al promedio de otros países de la región.

La representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Nathalie Alvarado, sostuvo que actualmente el crédito en el país representa cerca del 32 % respecto al producto interno bruto (PIB), un nivel inferior al promedio de otros países de la región, por lo que esta brecha es una oportunidad para profundizar el financiamiento productivo y apoyar el crecimiento del sector privado en los próximos años.

En términos sencillos, esto indica que los bancos nacionales aún pueden prestar más dinero, especialmente a negocios, emprendedores y sectores productivos que necesitan financiamiento para crecer.

Al ser entrevistada en la revista ABAnce, publicación de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Alvarado expresó que el sistema bancario local es un aliado estratégico para el desarrollo económico y la inclusión financiera.

En ese sentido, valoró tambien el rol de los grandes bancos o múltiples del país como socios clave en la ejecución de políticas orientadas al crecimiento productivo y sostenible del país.

“El sistema financiero dominicano es uno de los más resilientes de la región, con sólidos indicadores de calidad de activos, adecuados niveles de liquidez, rentabilidad sostenida y una fortaleza patrimonial que supera ampliamente los mínimos regulatorios”, subraya un comunicado.

En este, también, se resalta la diversidad y profundidad que tiene el sistema local, lo que ha permitido ampliar el acceso a servicios financieros y fortalecer la inclusión en distintos segmentos de la población.

«Ha sido un socio clave para el BID, canalizando recursos hacia el comercio exterior, la inclusión financiera de medianas, pequeñas y micro empresas (mipymes), el financiamiento de empresas lideradas por mujeres, las inversiones verdes y el fortalecimiento del mercado de capitales», destaca Alvarado.

Crédito verde

En materia de finanzas verdes e inclusión, expresó que existe espacio para ampliar soluciones financieras dirigidas a energías renovables, eficiencia energética, movilidad eléctrica, construcción sostenible y agricultura resiliente, así como productos orientados a mujeres emprendedoras, jóvenes y mipymes innovadoras.

Añadió que el Grupo BID puede complementar la capacidad del sector con financiamiento de largo plazo, garantías y asistencia técnica especializada.

Sobre la adopción del WE Finance Code en el país, valoró como sólido el trabajo conjunto entre BID Invest, BID Lab y la ABA, que ha permitido establecer una estructura común para recopilar y utilizar datos con enfoque de género, en un proceso liderado por el propio sector financiero con apoyo de autoridades y actores del ecosistema.