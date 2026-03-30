Dentro de los créditos, los préstamos hipotecarios registraron la tasa de crecimiento más elevada entre toda la cartera, ascendente al13.2% el año pasado, lo que ubicó esta cartera en RD$443,170 millones.

La cartera de crédito del sistema bancario dominicano cerró 2025 en RD$2.39 billones, tras experimentar un crecimiento interanual de 9.5 %, equivalente a RD$206,446 millones, de acuerdo al reporte más reciente publicado por la Superintendencia de Bancos (SB).

La entidad señala, en su «Informe sobre el crédito en el sistema financiero a diciembre 2025«, que, tras este desempeño, el crédito representa el 57.5% del total de los activos del sistema financiero.

Dentro de la cartera, los préstamos hipotecarios registraron la tasa de mayor crecimiento interanual, ascendente al 13.2% el año pasado, lo que ubicó este rubro en RD$443,170 millones.

Asimismo, el saldo adeudado de tarjetas de crédito personales ascendió a RD$128,935 millones, para un crecimiento interanual de 9.5%, que representa RD$11,138 millones adicionales. En tanto que, los créditos comerciales privados ascendieron a RD$1.3 billones, expandiéndose un 11.7% interanualmente.

Tipo de crédito

En cuanto a la composición de la cartera total por tipo de crédito, la cartera comercial continuó teniendo la mayor participación, representando el 54.6 % a diciembre de 2025. Los créditos de consumo (excluyendo tarjetas de créditos) representaron el 21.4%, mientras que los hipotecarios eran el 18.5 % de la cartera total. La ponderación de los préstamos de tarjetas de crédito fue del 5.4 %.

Las personas físicas con créditos en el sistema eran 2,618,955, exhibiendo una expansión de 2.8%.

El reporte de la SB también señala que las tasas de interés promedio ponderadas activas y pasiva de la banca múltiple cerraron 2025 en 13.28% y 6.08%, respectivamente.

Sobre la participación de la moneda extranjera en la cartera de crédito, esta aumentó su participación. La cartera privada en moneda extranjera cerró el año con un saldo de USD$9,041 millones, unos USD$907 millones por encima que el mismo período del año anterior, para un crecimiento interanual de 11.2 %.

Crédito en mora

La morosidad del sistema mantuvo la tendencia consistente con el ciclo económico. Al cierre del 2025, el indicador se situó en 1.87 %, con un incremento de 0.32 punto porcentual respecto a diciembre 2024.

Mientras que la morosidad estresada se ubicó en 7.83 %, incrementando 0.73 punto porcentual con relación a diciembre 2024. Este es un indicador ácido de riesgo crediticio utilizado por la SB para medir la salud real de la cartera de crédito, sumando a la mora vencida (más de 90 días) otros factores como créditos reestructurados, cobranza judicial, castigos y adjudicaciones de los últimos 12 meses. Ofrece una visión más integral del riesgo que el índice de morosidad tradicional.