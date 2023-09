Biden con Abinader

La clase política optará por ignorarla o no darle importancia, no porque no la tenga, sino porque le conviene; y el presidente Luis Abinader, será todavía más indiferente. Pero para el dominicano de cualquier rango social esa fotografía de los gobernantes dominicano y estadounidense con sus esposas, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, testimonia que una imagen vale más que mil palabras.

Aunque Joe Biden no esté ni por asomo en su mejor momento e incluso pueda considerársele en sus horas más bajas, no deja de ser el mandatario de la primera potencia mundial y principal socio comercial de este país.



De la misma forma que Mike Pompeo transmitió un mensaje con la famosa llamada al entonces presidente Danilo Medina para advertirle sobre las consecuencias de una reforma constitucional para repostularse, es posible que de igual manera Biden mandara un aviso con una fotografía a la que sabe se le buscarían todas las expresiones. En los umbrales de una campaña electoral salta a la vista la simpatía del gobernante estadounidense tanto con la gestión como con la reelección de Abinader. De no ser así cuesta aceptar que se hubiera prestado para la pose.

Aunque Washington no tenga la incidencia de otros tiempos en los procesos políticos de la región, al menos por aquí es difícil alcanzar el poder si no se cuenta siquiera con su neutralidad.

Tanto los grupos económicos como los sectores populares ven al imperio, a pesar de su pasado ominoso, como el principal aliado del bienestar y el desarrollo de esta nación. Y esa percepción es lo que más resalta esa evidente buenas relaciones que Abinader ha cultivado con Biden, quien por más mal que esté para reelegirse en Estados Unidos, tiene todavía la sartén por el mango. Hace mucho que por aquí se perdió el romanticismo de otros tiempos y epidemias como la de la corrupción se consideran más dañinas que la influencia estadounidense en las decisiones políticas.

Es muy significativo que ante la ONU, Biden endosara la posición del Gobierno dominicano sobre el despliegue de una fuerza internacional para imponer el orden y la seguridad en Haití. Estados Unidos en principio no se identificaba con una opción que supondría más sosiego para esta parte de la isla.

Y como nota al margen si hoy la crisis haitiana está en la agenda internacional se debe al persistente llamado del gobernante dominicano. Pero entre una cosa y la otra, el caso es que Abinader, quien encabeza todas las encuestas para ganar las elecciones, tiene, tras el espaldarazo de Biden, porque la imagen no se puede ver de otra manera, el camino más despejado para imponerse.