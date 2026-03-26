Bill Cosby enfrenta consecuencias

Bill Cosby

Comediante estadounidense

Su buena estrella hace tiempo que se apagó desde que surgieron los escándalos sobre abuso sexual. Por su mala conducta tendrá que erogar 19 millones de dólares a favor de una camarera que lo acusó de drogarla y violarla en 1972. Su caso es un espejo para las celebridades que se aprovechan de su fama para abusar de los más débiles.

Luis Peña Núñez

Presidente Colegio Médico Dominicano

La sensatez se impuso con la suspensión del paro que había anunciado el gremio en dos hospitales de San Pedro de Macorís en demanda de reivindicaciones. Privar a los pacientes de atenciones no puede ser la vía para presionar, sobre todo cuando no hay restricciones para el diálogo de parte de las autoridades. El paro era improcedente.

Puedes leer: Cosby apelará fallo que le ordena indemnizar

Jerome Powell

Presidente Reserva Federal

Aunque ha reiterado que no renunciará, el presidente Donald Trump no le dará tregua en las presiones. Y menos aún después que declaró que veía un futuro incierto para la economía por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Es meritorio el coraje de que ha hecho gala para preservar el valor del dólar.