Nueva York.- El exsenador demócrata Bob Menéndez, uno de los más prominentes políticos latinos en Estados Unidos, fue condenado hoy a 11 años de cárcel por corrupción, en una sentencia comunicada este miércoles por un juez federal en Nueva York.

El juez Sindey Stein consideró a Menéndez, de 71 años, culpable de aceptar sobornos en forma de lingotes de oro, un auto de lujo y maletines llenos de dinero mientras presidía el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU., donde acumuló un inmenso poder y se convirtió en canal casi necesario para la política latinoamericana.

Menéndez encabezó toda una trama de corrupción alimentada por los gobiernos de Catar y Egipto, país este último del que es originaria su esposa Nadine, también acusada en la misma trama.

Un agente del FBI grabó a escondidas a Nadine mientras ofrecía sus servicios de intermediaria a un alto funcionario egipcio.

Cuando el FBI hizo una redada en su domicilio de Nueva Jersey, encontró 13 lingotes de oro escondidos en una caja fuerte en su habitación, así como medio millón de dólares en billetes repartidos en toda la casa y escondidos incluso dentro de unas botas o en los bolsillos de los trajes.

«Ha estado usted en la cúspide de nuestro sistema político -le dijo hoy el juez al leer la condena- Pero en algún lugar del camino, perdió usted el rumbo», relataron los medios presentes en la vista .

Visiblemente afectado, Menéndez replicó con la voz quebrada: «Me he sentado nueve semanas en este tribunal, pero usted no me conoce«, y pasó a relatar su infancia como inmigrante cubano. «Este es quien soy, un hombre entregado al servicio a los demás. He perdido todo lo que me importaba, y para alguien dedicado al servicio público, cada día es un castigo».

Miembro histórico de Partido Demócrata, Bon Menéndez labró su carrera en su feudo en Nueva Jersey, estado al que representó como senador entre 2006 y 2024; su propio hijo Robert Menéndez también es congresista demócrata.

Menéndez se aferró a su cargo de senador hasta julio pasado, cuando su posición se volvió insostenible al ser declarado culpable por un jurado de los delitos de corrupción por los que fue condenado hoy.