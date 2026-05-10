Estados Unidos está dispuesto a suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina, en medio de un aumento de los precios del combustible a causa de la guerra con Irán.

El secretario de Energía, Chris Wright, señaló a la cadena NBC que la Casa Blanca estaría abierta a congelar este gravamen para reducir los costos a los consumidores.

“Todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta administración”, aseguró Wright.

Los impuestos federales incluyen gravámenes de 18,3 centavos por galón para la gasolina y de 24,3 centavos por galón para el diésel, además de una tarifa de 0,1 centavos por galón destinada al fondo de tanques subterráneos con fugas.

Los precios de la gasolina en EE.UU. se han disparado y alcanzaron un promedio nacional de 4,52 dólares por galón este domingo, según la asociación automovilística AAA, lo que representa un aumento de más del 50 % desde el inicio de la guerra con Irán.

El aumento del combustible está afectando a los estadounidenses, ya golpeados por la inflación, obligándolos a cambiar sus hábitos de consumo.

Según una encuesta del The Washington Post, el 44% de los adultos ha reducido la frecuencia con la que conduce, el 34% ha modificado sus planes de viaje o vacaciones y el 42% ha recortado otros gastos del hogar para poder cubrir el costo del combustible.