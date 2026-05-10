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EEUU considera suspender impuesto a la gasolina ante alza de precios por guerra con Irán

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EEUU considera suspender impuesto a la gasolina ante alza de precios por guerra con Irán

Estados Unidos está dispuesto a suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina, en medio de un aumento de los precios del combustible a causa de la guerra con Irán.

El secretario de Energía, Chris Wright, señaló a la cadena NBC que la Casa Blanca estaría abierta a congelar este gravamen para reducir los costos a los consumidores.

“Todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta administración”, aseguró Wright.

Los impuestos federales incluyen gravámenes de 18,3 centavos por galón para la gasolina y de 24,3 centavos por galón para el diésel, además de una tarifa de 0,1 centavos por galón destinada al fondo de tanques subterráneos con fugas.

EEUU está dispuesto a suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina, en medio de un aumento de los precios del combustible

Los precios de la gasolina en EE.UU. se han disparado y alcanzaron un promedio nacional de 4,52 dólares por galón este domingo, según la asociación automovilística AAA, lo que representa un aumento de más del 50 % desde el inicio de la guerra con Irán.

El aumento del combustible está afectando a los estadounidenses, ya golpeados por la inflación, obligándolos a cambiar sus hábitos de consumo.

Según una encuesta del The Washington Post, el 44% de los adultos ha reducido la frecuencia con la que conduce, el 34% ha modificado sus planes de viaje o vacaciones y el 42% ha recortado otros gastos del hogar para poder cubrir el costo del combustible.

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Agencia EFE

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