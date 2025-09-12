Jair Bolsonaro condenado a 27 años por frenar ascenso de Lula da Silva

Jair Bolsonaro

Expresidente de Brasil

La presión del presidente estadounidense Donald Trump no evitó que el Tribunal Supremo lo condenara a 27 años de prisión por su participación en una trama para impedir el ascenso al poder de Lula da Silva. Uno de los cinco jueces votó a favor de su absolución. En su defensa Trump incrementó los aranceles a Brasil.

Wander Franco

Pelotero profesional

No está del todo claro, pero los muchos problemas que ha confrontado sugieren que puede necesitar asistencia especializada. Al margen de otros conflictos que ha protagonizado, el último caso en que la Policía dice que hubo que asistirlo y hospitalizarlo plantean que pasa por una crisis emocional que puede terminar con una carrera que ya está en el limbo.

Víctor Atallah

Ministro de Salud Pública

Habló con la verdad en las manos al decir que en las unidades de cuidados intensivos siempre faltarán camas. Si bien no dejó de resaltar que es mucho lo que se ha avanzado, en lugar de ponerse a dar vueltas a la insuficiencia de camas ofreció una muestra de responsabilidad al exponer la realidad.