¿Qué significa la derrota de Milei en las elecciones porteñas?

La contundente derrota sufrida por su partido en las elecciones en Buenas Aires representa una lección para ser aprendida. Esa votación no solo fue un rechazo a sus groserías y prácticas autoritarias, sino a las medidas que ha tomado para recuperar la economía e impulsar el crecimiento. Las descalificaciones han sido un bumerán.

Santiago Hazim

Exdirector de Senasa

Por más cerca que le estén picando, si no tiene hechas no tiene por qué preocuparse por la investigación para determinar si incurrió en irregularidades administrativas o financieras en el organismo que dirigía. Lo que sí debe es estar preparado para aclarar cualquier anomalía que pueda detectarse durante su gestión en Senasa.

George Armani

Diseñador italiano

Tras su muerte a los 91 años de edad, Italia lo ha despedido con todas las pompas merecidas por su condición de convertirse en uno de los más grandes íconos universales del diseño. Vistió a encumbradas personalidades y rutilantes estrellas, en tanto sus piezas son de las más cotizadas en el mercado.