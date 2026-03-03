Israel sigue bombardeando Irán y este martes por la tarde ha alcanzado el edificio de la ciudad de Qom donde se debe elegir al próximo líder supremo, además de varios aeropuertos. Ninguno de los países enfrentados quiere ceder y sentarse a negociar, y en cambio alardean de su capacidad de seguir atacando.

Y mientras EE.UU. e Israel justifican los ataques por la capacidad nuclear iraní, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) insistió hoy en que no había evidencias de que Irán buscara construir una bomba nuclear.

Estos son los acontecimientos más importantes del cuarto día de guerra contra Irán:

Nuevos bombardeos en Irán

El Ejército israelí atacó este lunes el edificio en Qom de la Asamblea de Expertos , el cuerpo de clérigos que debe elegir al sucesor del ayatolá Alí Jameneí . En ese momento no se encontraban reunidos los clérigos en el edificio, según informó una fuente militar israelí.

Esa asamblea está compuesta por 88 clérigos chiíes, que en teoría deben reunirse lo antes posible tras la muerte de Jameneí para elegir al nuevo líder supremo por mayoría de votos.

También ha habido ataques de Israel a tres aeropuertos en Irán, entre ellos uno de Teherán y otro en el sur del país, donde alcanzaron un avión en la pista.

No hay evidencias de bomba nuclear

El director general de la agencia nuclear de la ONU, Rafael Grossi , insistió hoy que el OIEA nunca tuvo información de que Irán tuviera un plan para construir una bomba atómica : «Sí, hay muchos motivos de preocupación sobre el programa nuclear iraní, pero no iba a haber una bomba mañana ni pasado mañana».

EE.UU. e Israel han justificado sus ataques argumentando que Irán estaría tratando de fabricar armas atómicas, algo que Teherán niega.

Grossi reiteró: «Nunca tuvimos información que indicara que existiera un programa sistemático y estructurado para fabricar o construir un arma nuclear».

El tono bélico no se rebaja

Ni Irán ni EE.UU. e Israel parecen querer ceder un ápice. Todos niegan querer negociar y alardean de su capacidad militar.

Desde EE.UU.: El presidente Donald Trump aseguró que Irán quiere negociar, pero advirtió que es demasiado tarde para dialogar.

Desde Israel: El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que atacará aún con más fuerza a Irán y a Hizbulá.

Irán: El embajador ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, aseguró que no tienen intención de negociar mientras prosigan los ataques y subrayó que «el único lenguaje posible con EE.UU. es el de la defensa».

Descontento de los árabes

Los ataques con misiles y drones de Irán a los países del golfo Pérsico continúan. Entre ellos: dos drones a la embajada estadounidense en Kuwait.

Kuwait: Condenó el ataque y se reserva el derecho a tomar medidas para proteger su seguridad .

EAU: Cerró su embajada en Teherán y retiró al embajador; confirmó 3 muertos y 68 heridos por ataques iraníes.

Catar: Evitó un ataque iraní en el aeropuerto de Hamad, Doha, y advirtió que «no quedará sin respuesta».

Arabia Saudí: Condenó el ataque a la embajada kuwaití y reafirmó su derecho a la defensa.

Balance de víctimas