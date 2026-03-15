Cristopher Sánchez: brilla y domina a Corea en el Clásico; ¡Excepcional!, ¡estupendo!, ¡maravilloso!

Así puede describirse la actuación del romanense Cristopher Sánchez, quien ofreció una presentación magistral desde el montículo y, con extraordinaria concentración, dominó sin mayores dificultades a la ofensiva de Corea.

El lanzador dominicano trabajó cinco entradas en blanco, guiando al equipo quisqueyano a una contundente victoria 10 carreras por 0 por nocaut en el Clásico Mundial de Béisbol. Su dominio fue clave para que la selección dominicana asegurara su pase a la siguiente fase del torneo.

Cumplió

El joven serpentinero de los Filis de Filadelfia en las Grandes Ligas sabía perfectamente el peso del momento.

El lanzador zurdo Cristopher Sánchez

El dirigente Albert Pujols depositó en él toda su confianza al entregarle la bola para el decisivo enfrentamiento frente a Corea, un partido que definiría el equipo que obtendría el boleto a la semifinal.

Sánchez respondió con la madurez de un veterano. Con aplomo y precisión, mantuvo a raya a la ofensiva coreana durante cinco sólidas entradas, en las que ponchó a ocho bateadores y permitió apenas dos sencillos, una demostración de dominio absoluto.

Concentración total

Antes de subir a la lomita, Sánchez sabía que millones de dominicanos estarían pendientes de cada lanzamiento. Sin embargo, lejos de sentirse presionado, transformó esa responsabilidad en motivación.

Su mentalidad estaba clara: enfocarse únicamente en el juego.

Al finalizar su brillante actuación, Sánchez puede sentirse tranquilo. Cumplió con creces la misión encomendada y aportó una pieza fundamental para la victoria dominicana.

“Me preparé para este partido. Sabía que no podía fallar. Pensé en todos los dominicanos que estaban esperando el encuentro y utilicé todas mis herramientas. Gracias a Dios pude cumplirle a mi pueblo”, expresó emocionado el destacado lanzador de la escuadra quisqueyana.

Un mensaje

Tras concluir el encuentro y conversar con los medios de comunicación, Cristopher Sánchez aprovechó la ocasión para enviar un mensaje inspirador a la juventud dominicana.

El pitcher exhortó a los jóvenes a estudiar, prepararse para el futuro y nunca dejar de soñar, recordando que la disciplina y el esfuerzo son claves para alcanzar cualquier meta. Ahora la mirada del equipo dominicano está puesta en su próximo desafío.

Esta noche, a las 8:00, República Dominicana enfrentará a Estados Unidos en la semifinal del torneo.

La consigna es clara: seguir unidos y jugar con el corazón por la patria. El país estará atento a cada jugadada en el choque con los norteamericanos y la tensión estará a millón.

Nelson Cruz

Todos los días converso con Nelson Cruz, gerente del equipo, el ambiente que se respira desde el hotel, en el camerino y en el terreno es algo que impresionante.

Los jugadores dominicanos están pensando una cosa cosa: la corona. Y el pueblo también.Y yo con gran optimismo y confianza en que avanzaremos a la final. !Adelante muchachones, la victoria nos espera”.

¡¡¡¡ Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.…!!!!!