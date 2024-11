España y Corea buscan tercer título Copa Mundial Femenina Sub 17

Si haces lo que no debes, deberás sufrir lo que no mereces”.

Los oncenos de España y Corea buscarán este domingo conquistar su tercer título de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de Fútbol que sejugará en Estadio Olímpico Félix Sánchez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El encuentro está pautado para las seis de la tarde. Previamente jugarán por el tercer puesto Estados Unidos e Ingleterra.

Expertos

Los que han seguido la Copa Mundial que se celebra en el país entienden que las españolas y coreanas tienen el potencial para alzar la copa de campeón que ha despertado un gran entusiasmo entre los seguidores del fútbol dominicano y de otras naciones.

Desde mi óptica ganará España.

Los dejo con un reseña que publica FIBA. com. sobre el choque de esta tarde.

Veamos

La RPD de Corea y España saltan a la cancha con dos títulos de la Copa Mundial Femenina Sub-17 en sus vitrinas, después del partido entre Estados Unidos e Inglaterra por el tercer lugar.

Este domingo 3 de octubre, la RPD de Corea y España se enfrentan en la final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA República Dominicana 2024.

Las goleadas del arranque de torneo de la RPD de Corea se convirtieron en determinadas, peleadas y defensivas victorias por 1-0 en la fase eliminatoria, ahora se preparan para enfrentar a España, selección que registra 18 goles en cinco partidos para avanzar con facilidad a la tercera final consecutiva de la Copa Mundial Femenina Sub-17.



Alto nivel

Dominante desde el minuto uno, la RPD de Corea y España apenas han desentonado en sus respectivos caminos a la final, exhibiendo un emocionante juego ofensivo y sin conceder un gol ni en los cuartos ni en la semifinal, lo que promete un enfrentamiento de alto nivel para el cierre del torneo.

Un golazo de Ro Un-hyang impulsó a la RPD de Corea ante Estados Unidos en la semifinal reñida. El domingo, los aficionados agradecerían esta clase de mágica, mientras que su incansable presión, que ha sofocado a sus rivales hasta ahora, intentará anular el talento y la creatividad de España.

España resistió durante los primeros 45 minutos de la semifinal, antes de que Alba Cerrato abriera el marcador y rompiera la fortaleza defensiva de Inglaterra. Tras una victoria por 3-0, España se ha divertido anotando goles en toda la competencia, pero ahora el rival defensivo más complicado se interpone entre ellas y un inédito tercer título consecutivo.



Jugadoras a seguir

Con la segunda marca goleadora más alta del torneo, Choe Rim-jong (4 goles, 2 asistencias) y la ganadora del Balón de Oro adidas de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024, Choe Il-son (2 goles en República Dominicana 2024), la RPD de Corea tiene las herramientas necesarias para poner a España en aprietos. De cualquier forma, su principal fortaleza recae en el mediocampo, donde las destacadas So Ryu-gyong y Ro Un-hyang han sido implacables.

España buscará utilizar su magnífica línea de ataque para amenazar a la RPD de Corea. Pau Comendador, la goleadora del torneo al momento con cinco anotaciones, será la principal amenaza, junto a Celia Segura (3 goles, 2 asistencias) y Alba Cerrato (2 goles). Sin embargo, el peligro también proviene del carril derecho, donde Martina González ha impresionado desde el inicio de la competencia.



Lo que dijeron

«Espero mostrar un desempeño aún mejor (que en la victoria sobre Estados Unidos) en la final». So Ryu-gyong, mediocampista de la RPD de Corea

«Tenemos una frase que dice: ‘no juegas finales, las ganas’. Haremos todo para que suceda». Alba Cerrato, delantera de España

«Esperamos jugar bien en nuestro próximo partido». Song Sung-gwon, director técnico de la RPD de Corea

«Cuando juegas finales, es normal enfrentar a los mejores equipos. Entonces vamos a ir por eso, como lo hablamos con las chicas, vamos por el último baile de la Copa Mundial, y esperamos que sea el mejor baile». Kenio Gonzalo, director técnico de España.

Hay que asistir esta tarde al Estadio Olímpico para gozar y divertirse de un buen fútbol.

Hasta mañana, si Dios