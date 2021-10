Bravos, en la posición del año pasado, consiguen gran victoria

Tratarán de liquidar la serie en Los Ángeles; Medias Rojas irán por la delantera frente a cuestionado cuerpo monticular de los Astros

Con ventaja de dos juegos y la garantía de que volverán a jugar este año en el Truist Park, los Bravos irán a Los Ángeles a tratar de conseguir lo que no pudieron el año pasado ante los Dodgers.

Con el mejor historial de serie regular en la Liga Nacional (19 títulos divisionales) en las tres últimas décadas, Atlanta no ha podido extender ese éxito a los playoffs, pues sólo ha conquistado cinco cetros del circuito (1991, 1992, 1995, 1996, 1999) y apenas un título mundial (1995).

En la Serie de Campeonato del 2020 la tropa de Brian Snitker ganó los dos primeros partidos a los Dodgers en la ciudad de los artistas luego perdió dos de tres en la casa y finalmente sucumbió en dos choques cerrados como visitante, así que desperdició una ventaja de 3-1.

El conjunto sureño anda tras su primera participación en el Clásico de Otoño en el siglo XXI, mientras los Dodgers tratan de retener la corona de la liga y ganar el título por cuarta vez en cinco años, sin precedente en el circuito senior desde que se estableció el sistema de wild card el 1995.

En la Liga Americana, el Fenway Park otra vez es sede de una Serie de Campeonato. Los Medias Rojas, en posición ventajosa, reciben al equipo que dejaron en el camino hace tres años.

El zurdo Eduardo Rodríguez tiene la asignación de contener a Houston, un equipo que no necesita trucos para batear, pero que ha llegado a esta instancia con una marcada debilidad en el pitcheo abridor, que aumenta ante el temible ataque del rival que tiene de frente.

El mexicano José Urquidy, quien en este curso inició 20 juegos, estará en la quinta apertura de su carrera en postemporada y segunda en una Serie de Campeonato.

Luego de lo ocurrido con el venezolano Luis García, quien antes de salir lesionado, fue bateado con entera libertad, el pitcheo de los de Dusty Baker acusa serias deficiencias. El hombre más experimentado de ese staff, Zack Greinke, tuvo su última apertura el 19/9; lesionado, desde entonces sólo ha tenido una aparición como relevista hace 15 días y luce que el viejo zorro que dirige el equipo ha perdido la confianza en el candidato al Salón de la Fama.

El chance de Houston estará en como deje su abridor el marcador para tratar de ganar el pleito entre relevistas ante unos Medias Rojas, que se han convertido en un dolor de cabeza de sus contrarios en esta instancia.

DATOS.– Los Bravos aprovecharon la ventaja de la casa para dejar en el terreno a los Dodgers dos veces en el Truist Park. Julio Urías no pudo sostener la ventaja de dos carreras cuando corridos agresivos por parte de Eddie Rosario y Ozzie Albies permitieron a los Tomahawks igualar el marcador en el octavo inning y preparar el escenario para aniquilar a los campeones en el noveno cuando el boricua Rosario disparó el batazo decisivo y se convirtió en el héroe indiscutido del encuentro.

No aplaudimos el movimiento del piloto de los azules Dave Roberts de utilizar al abridor Urias como preparador cuando no existían circunstancias extremas, pero suponemos que en la decisión de Roberts y la oficina central primó que los tres primeros bateadores del 8vo eran los zurdos Rosario y Freeman, así como el ambidextro Albies

. Rosario tuvo average de .265, Freeman, .257 y Albies, 333 contra pitchers izquierdos en la pasada serie regular, versus derechos registraron .256, .317 y .237, respectivamente. Albies en su carrera ha asesinado el pitcheo zurdo con promedio de .339. Batea 250 frente a derechos, pero es automático que los managers de MLB usan zurdos contra ambidextros, aunque en ocasiones las estadísticas muestran su equivocación…Este año, los zurdos tuvieron OBP de .417 y slugging de .551 contra Brusdar Graterol, ahí estuvo el temor del dirigente, pero contra Blake Treinen los zurdos batearon .140 con slugging de .234 y éste sólo realizó nueve pitcheos en el séptimo…Freeman fue ponchado en sus primeros siete turnos en la SCLN. Alex Versia (2), Max Scherzer (2), Corey Knebel, Justin Bruihl y Treinen propinaron las K al poderoso bateador zurdo.

Ah, la pelota…Scherzer no pudo completar cinco innings anoche, en la segunda de tres aperturas en la actual postemporada que uno de los mejores del juego no logra una salida de calidad. En esta ocasión el futuro inmortal admitió que tenía el “brazo muerto”…Rosario (.409) de 22-9 ha sido el mejor bateador de los Bravos en estos playoffs…Austin Riley está ratificando en la postemporada que su actuación de la serie regular (.302-.366-529) con 33 jonrones y 105 empujadas no fue casual…Trea Turner, líder de bateo (.328) y hits (194) de MLB este año, tiene average de .200 (35-7) en la postemporada con más ponches (9) que imparables. Playoffs…Ninguno de los cuatro equipos vivos tienen un cuarto abridor medianamente confiable.

El único que lo hubiese tenido era los Dodgers, pero Clayton Kershaw quedó fuera de la contienda por lesión. Este año muy pocos números dos completaron 162 innings, imagínense los lanzadores de los turnos del 3 al 5 en las diferentes rotaciones.

CITA.- «Nunca dudaré de mis envíos. Si me equivoco, me equivoco. Me lo tengo que comer”, dijo el coach de tercera de los Bravos, Ron Washington, sobre los dos corredores que envió al plato anoche y ambos anotaron en corridos muy agresivos.

“Nos encanta la agresividad porque así es como vas a anotar carreras. Si juegas asustado, nunca presionarás a los muchachos para que anoten las carreras importantes para el equipo», señaló el intermedista Ozzie Albies, quien anotó la carrera del empate en el octavo con un corrido desde la inicial luego de batazo de Austin Riley contra la pared del jardín central.