La Ciudad Destino albergará nuevamente a miles de participantes en Ironman 70.3, edición 2026 que será del 16 al 18 de mayo en Cap-Cana.

La tercera edición del Ironman 70.3 Cap Cana, programada del 16 al 18 de mayo de 2026, se perfila como la más grande hasta la fecha, consolidando a la República Dominicana como uno de los destinos emergentes más importantes del turismo deportivo en el Caribe.

El evento reunirá a más de 1,000 atletas provenientes de cerca de 60 países, marcando un crecimiento sostenido respecto a las ediciones de 2024 y 2025.

Este aumento en la participación internacional refleja el posicionamiento progresivo de Cap Cana como sede ideal para competencias de alto rendimiento. La combinación de infraestructura turística, condiciones climáticas favorables y paisajes costeros convierte a la zona en un escenario atractivo para triatletas de élite y amateurs de todo el mundo.

Además del impacto deportivo, la organización proyecta una asistencia total superior a las 11,000 personas, incluyendo atletas, familiares, entrenadores y aficionados. Esta cifra refuerza el papel del evento como un motor clave del turismo en la región, con un efecto directo en la ocupación hotelera, el consumo local y la proyección internacional del destino.

Jorge Subero Medina, presidente ejecutivo de Cap Cana, apuesta por el éxito del evento en el 2026.



La competencia central se disputará el 17 de mayo, manteniendo el formato clásico de 70.3 millas, compuesto por 1.9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21.1 km de carrera pedestre. El recorrido, diseñado dentro de Cap Cana Ciudad Destino, promete nuevamente un espectáculo de resistencia en un entorno natural de alto nivel.

Los organizadores han resaltado que el crecimiento del evento no es casualidad, sino el resultado de un trabajo continuo de planificación y posicionamiento. Javier Herrera, director ejecutivo, ha destacado en múltiples ocasiones la consolidación de la marca Ironman en el país y su impacto positivo en la proyección internacional del destino.

De acuerdo con reportes recientes, la edición 2026 representa un paso más en la madurez del evento dentro del calendario global de triatlón, reafirmando su relevancia en la región.

Ironman como plataforma turística

El Ironman 70.3 Cap Cana no solo se consolida como una competencia deportiva, sino como una plataforma de promoción turística de alto impacto. Su capacidad de atraer visitantes de múltiples continentes lo posiciona como uno de los eventos más influyentes del Caribe en materia de turismo activo.

Con este crecimiento sostenido, la República Dominicana continúa demostrando su capacidad organizativa para albergar eventos internacionales de gran escala, fortaleciendo su imagen como destino competitivo en el mapa global del deporte y el turismo de aventura.

Ironman 70.3, conocido como «Medio Ironman», es un triatlón de media distancia que suma un total de 70.3 millas (aprox. 113 km) en tres disciplinas consecutivas: 1.9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21.1 km de carrera a pie.