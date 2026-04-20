El refuerzo Charlie Brown Jr lideró el ataque en la victoria de los Gigantes de San Francisco 104 por 90 ante los Titanes del Sur en partido de la ronda regular celebrado este domingo en el Techado Mario Ortega de esta ciudad correspondiente a la Súper Liga LNB.

Con el triunfo, los Gigantes igualaron en la primera posición, con marca de 3-0, conjuntamente con los Metros de Santiago, mientras que los Titanes figuran con 1-2, en el sexto lugar de la tabla.

Los gigantes entraron al último cuarto con ventaja de cinco puntos y una corrida 6-0 en los primeros minutos permitió que retomara la ventaja de doble dígito que no perdieron más.

Los mejores

Brown Jr anotó 33 puntos y atrapó ocho rebotes por los Gigantes, que también contaron con el aporte de BJ Fitzgerald, con 21 tantos, cuatro rebotes, cinco asistencias y seis robos de balón; Jordan Davis terminó con 22 unidades, siete rebotes y siete asistencias, mientras que Luismal Ferreiras agregó 11 tantos con ocho balones recuperados.

BJ Fitzgerald secundó a Brown con 21 puntos que fueron claves en el triunfo de los Gigantes.

Por los Titanes, Shawn Williams anotó 20 puntos, seguido por Jhonatan Araujo, con 15 tantos y nueve rebotes, mientras que Xavier Reyes y Jonathan Augustin agregaron 13 cada uno, y Brandon Spearman terminó con 12 tantos.

Los parciales terminaron 30-26, 28-21, 22-28 y 24-15 a favor de los Gigantes, que tiraron para un 58 por ciento de campo (42 de 72), contra un 40 por ciento de los Titanes (29 de 73), y dominaron los rebotes 42-36, así como 23-20 las asistencias.

Los Titates acortaron distancia en el tercer período, el cual terminaron arriba 28-22 para colocar el partido 75-80, pero al iniciar el último cuarto, los locales arrancaron con un 4-0 para aumentar a nueve la distancia (84-75).

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Los Gigantes ganaron la primera mitad 58-47 con una gran ofensiva y controlando a los Titanes, que están confrontando dificultad en su sistema de juego tras la falta de tres de sus jugadores estelares.

Los locales dominaron el primer tiempo 30-26, así como el segundo parcial 28-21 para sacar una ventaja de 11 puntos al concluir la primera mitad.

Mañana sigue

La Súper Liga LNB no tendrá actividad este lunes, pero retornará el martes con dos encuentros. Los Leones recibirán a los Metros de Santiago, a las 8:00 de la noche, en el Club San Carlos, y los Titanes del Sur visitarán a los Reales de La Vega, a las 8:30 de la noche, en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel.