Gigantes y Marineros en la cima de LNB con dos triunfos

Luismal Ferreiras volvió a brillar por los Gigantes con 21 tantos y 16 balones rebotes.

Los Gigantes de San Francisco consiguieron su segunda victoria al imponerse en un disputado duelo 99-95 ante los Reales de La Vega en partido celebrado en el Polideportivo Mario Ortega correspondiente a la ronda regular de la Súper Liga LNB.

Los Gigantes apretaron en defensa en el tercer y cuarto período para anotarse el triunfo, apoyados en la ofensiva de BJ Fitzjerald, quien anotó 31 puntos con siete rebotes, así como de Luismal Ferreiras, con 21 tantos y 16 balones recuperados. Charlie Brown aportó 20, mientras que Jordan Davis tuvo 11 y Eddy Mercedes agregó 10 unidades. Los parciales quedaron 28-19, 25-33, 23-17, 24-26.

Por los Reales, Anderson Mirambeaux fue el mejor con 26 puntos, seguido por Keith Williams, con 23, Sekou Sylla tuvo 15 unidades.

El equipo de San Francisco tiró para un 47 por ciento de campo (35-74), con 39 por ciento desde el arco de tres (9 de 23) y dominó los rebotes 39-36, así como las asistencias 15-14. El quinteto vegano lanzó para un 46 por ciento de campo (33-71) con un 40 por ciento detrás del arco de tres (17 de 26).

Con un juego alegre de Eddy Mercedes y BJ Fitzgerald, los Gigantes aumentaron la ventaja al ganar el tercer cuarto 23-17 para entrar al cuarto período arriba 75-69.

Ambos equipos lanzaron excelente detrás del arco. Los dueños de casa lo hicieron para un 53 por ciento (8-15), y los visitantes para un 50 por ciento al convertir 8 de 16 intentos.

Marineros logran segunda victoria con cinco jugadores en cifras dobles

Los Marineros de Puerto Plata contaron con una repartida ofensiva para lograr su segunda victoria de la temporada, tras vencer 94-85 a los Cañeros del Este en partido efectuado en el Fabio Rafael González.

Acción del partido entre Cañeros y Marineros en Puerto Plata.

Los Marineros (2-0), que dominaron cómodamente los tres últimos parciales, contaron con cinco jugadores en cifras dobles en puntos, encabezados por Emmanuel Omogbo, que anotó 18 puntos y capturó 7 rebotes, seguido por Andrés Fulgencio, con 16 tantos, 4 tableros y 5 asistencias. Luis Morel, que aportó 12, mientras que Tony Toney Jr. y Reggie Hudson, añadieron 10 unidades cada uno.

Por Cañeros (1-1), los más destacados fueron Bryan Polanco, con un doble-doble de 21 puntos y 10 rebotes, mientras que Eusebio Suero anotó 20 unidades con 8 tableros.

La ofensiva de los puertoplateños registró 25 asistencias, a pesar de los 44 rebotes que tomaron los romanenses, que perdieron 18 balones.

Para comandar los primeros 20 minutos de juego, los Marineros contaron ofensivamente con Emmanuel Omogbo, quien anotó 11 puntos; Andrés Fulgencio, 8 tantos con 4 rebotes e igual cantidad de asistencias; Regie Hudson, aportó 7, mientras que Richard Polanco y Luis Féliz añadieron 5 unidades cada uno.

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Los Cañeros tuvieron como mejor anotador al medio tiempo a Eusebio Suero, quien registró 12 puntos y 6 tableros; respaldado por Bryan Polanco, con 8 tantos y 5 rebotes.

Jornada de este sábado

Los Soles del Este visitarán a los Leones de Santo Domingo en el polideportivo del club San Carlos a las 8:00 de la noche, mientras que los Metros de Santiago recibirán a las 8:30 a los Héroes de Moca, en la Arena del Cibao.