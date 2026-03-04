Buenas noticias para la ciudad de Nueva York: abrirán 2,000 guarderías sin costo

El asambleísta dominicano por el Distrito 78 en El Bronx, George Álvarez, calificó como un gran logro para las familias de bajos recursos el anuncio realizado por la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani, quienes pondrán en marcha las primeras 2,000 guarderías infantiles gratuitas en distintos vecindarios de la ciudad.

Las comunidades incluidas en esta primera etapa son Washington Heights e Inwood, en el Alto Manhattan; Kingsbridge y Fordham, en El Bronx; Ozone Park y Rockaways, en Queens; y sectores del este de Brooklyn como Canarsie, Ocean Hill y Brownsville.

Según se explicó, estas zonas fueron seleccionadas tomando en cuenta la necesidad económica de las familias y la infraestructura ya existente en esas áreas.

En estos vecindarios viven cientos de familias dominicanas, así como de otras comunidades, que ahora podrán beneficiarse de este programa. Los servicios comenzarán en septiembre y la inscripción estará abierta durante todo el otoño.

El plan es ambicioso: para el próximo año se espera incluir a 12,000 estudiantes, y en un período de cuatro años la meta es que todos los niños de la ciudad tengan acceso al programa.

Álvarez expresó sentirse orgulloso de los resultados que se logran cuando se trabaja en conjunto por la educación, especialmente en su distrito. Destacó que esta iniciativa representa un alivio real para miles de familias trabajadoras que enfrentan altos costos en el cuidado infantil, que en muchos casos superan los $20,000 al año.

“El acceso a la educación temprana de calidad no puede ser un privilegio. Es una inversión en el futuro de nuestros niños y también en la estabilidad económica de sus padres”, sostuvo el legislador.

Por su parte, el alcalde señaló que el cuidado infantil se ha vuelto inasequible para muchas familias trabajadoras en todo el país, y aún más difícil para quienes viven con salario mínimo.

Con este paso, las autoridades buscan enviar un mensaje claro de equidad y apoyo a las comunidades que más lo necesitan.