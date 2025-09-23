San Salvador.– El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, agradeció este martes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por la designación oficial de la pandilla salvadoreña Barrio 18 como organización terrorista, una medida que forma parte de la estrategia de Washington para combatir el narcotráfico y desarticular estructuras criminales transnacionales.

“Gracias por sus palabras, señor presidente @realDonaldTrump, durante su discurso de hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, gracias por designar como grupo terrorista a la pandilla Barrio 18, cuyos delitos han causado tanto daño a nuestras sociedades”, escribió Bukele en su cuenta de X.

El Gobierno de Estados Unidos anunció la medida en un comunicado en el que detalló que la designación busca enfrentar las amenazas a la seguridad nacional y fortalecer la cooperación internacional contra pandillas y redes de narcotráfico.

El secretario de Estado, Marco Rubio, subrayó que el Barrio 18 —dividido en facciones Sureños y Revolucionarios— es uno de los grupos criminales más grandes del hemisferio, rival histórico de la Mara Salvatrucha (MS13) y responsable de ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en Centroamérica.

Bukele recordó que su administración ya había catalogado a esta pandilla como terrorista, pese a críticas de organizaciones de derechos humanos. “La mayoría de sus miembros se encuentran actualmente encarcelados en el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), diseñado específicamente para hacer frente a este tipo de amenazas”, señaló.

El mandatario salvadoreño celebró además la sintonía con la Casa Blanca en la lucha contra el crimen organizado. “Estamos convencidos de que la cooperación entre nuestras naciones es clave para erradicar estas estructuras criminales y garantizar un futuro de paz y seguridad para nuestros pueblos”, añadió.

La designación se produce en medio de un estrechamiento de relaciones entre Bukele y Trump, cuyo gobierno ha respaldado las políticas de seguridad de El Salvador, incluso ante críticas internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción.