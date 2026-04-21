Familia de chofer asesinado se reúne con alcalde y reitera demanda de justicia

Santiago de los Caballeros.– La familia de Deivy Carlos Abreu Quezada alzó su voz para exigir justicia por la muerte de su pariente, un chofer que perdió la vida tras ser atacado por un grupo de motoristas mientras realizaba labores de recogida de desechos sólidos en esta ciudad.

Durante un encuentro con el alcalde Ulises Rodríguez, en el que participaron su hija, Kiara Michel Abreu, y su hermana, Sarah Seline Abreu, junto al abogado José Martínez Brito, los familiares dejaron claro que no cesarán en su lucha hasta que los responsables sean identificados y sancionados.

“Somos una familia creyente, y confiamos en que Dios nos guiará para encontrar el camino correcto”, expresaron, al tiempo que describieron el proceso como doloroso y emocionalmente agotador, pero sostenido por la fe y la determinación.

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Indicaron que este caso trasciende lo personal y pone en evidencia problemáticas sociales que requieren atención en la República Dominicana, por lo que insistieron en que hechos de esta naturaleza no pueden repetirse y deben ser enfrentados con firmeza dentro del marco legal.

En tanto, el alcalde Ulises Rodríguez reiteró su solidaridad con los parientes de la víctima y aseguró que el cabildo dará seguimiento al proceso hasta que el caso sea esclarecido y se haga justicia.