Múnich (Alemania).- El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, consideró ayer sábado en la Conferencia de Seguridad en Múnich (Alemania) que se debe identificar a quienes están detrás de las pandillas en Haití y entender quién se beneficia del caos actual en ese país.

“Es evidente que hay intereses creados en mantener esta situación, y debemos investigar y seguir el flujo de dinero (que soporta a las bandas armadas) para hacer que los responsables rindan cuentas”, dijo el diplomático en un coloquio de la Conferencia Mundial de Seguridad que se celebra en esa ciudad alemana, en el que también participaron el canciller de Costa Rica, Arnoldo André, y la exministra de Exteriores de Panamá Erika Mouynes.

Para Türk, Haití necesita de un mayor e integral apoyo por parte de la comunidad internacional.

El diplomático agregó que es una “gran tragedia” lo que sucede en Haití y recordó que Naciones Unidas ha dispuesto un embargo de armas al país, porque las pandillas tienen acceso a armamento más moderno que las autoridades de seguridad.

“Haití no produce armas, estas vienen principalmente de los Estados Unidos y también entran por la República Dominicana. Hay que detener a quienes se benefician del tráfico de armas”, afirmó.

Según datos verificados por la ONU, al menos 5.626 personas murieron en Haití en 2024 como consecuencia de las acciones de bandas criminales (un millar más que el año anterior), 2.213 resultaron heridas y 1.494 fueron secuestradas.

Por su parte, el canciller de Costa Rica, Arnoldo André, llamó a Haití un “Estado fallido” donde no existen las estructuras de una república o de un Estado.

Afirmó que es tanta la presión para la población haitiana que “la gente está migrando como puede” a Costa Rica, Panamá y otros países centroamericanos.

“El país que más sufre la crisis de Haití es la República Dominicana, su vecino directo. Es la República Dominicana la que constantemente toma la iniciativa de alertar al mundo sobre lo que está sucediendo. La ONU ha hecho esfuerzos, incluso ante Kenia y El Salvador, que han organizado fuerzas, pero aún no han dado resultados positivos”, comentó André.

Mientras, la exministra de Exteriores de Panamá Erika Mouynes opinó que las familias económicas dominantes de Haití viven en el extranjero y la mayoría residen en Miami (EE.UU.) o en lugares petroleros. “Simplemente entran y salen volando y detrás de todo esto siempre hay un negocio, hay alguien que hace dinero con él. Son las bandas de narcotraficantes y las bandas de traficantes de armas que hacen negocio con ello”, dijo.

Mouynes aclaró que con esto no quiere decir que no haya haitianos que viven en el extranjero que sí están comprometidos con el país y quieren ayudar. “Creo que es simplemente que no hay una hoja de ruta y envían dinero de vuelta como ocurre en muchos otros países. Creo que (las remesas) es una de las principales fuentes de ingresos del país en este momento”, agregó la exdiplomática.

A mediados de esta semana bandas armadas, las que en conjunto controlan cerca del 85 de Puerto Príncipe, incendiaron el Hospital General de la capital, en una nueva muestra del terror y dominio que ejercen sobre la población. A mediados de enero, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó de que el número de desplazados en Haití se ha triplicado en solo un año y ha superado el millón de personas, de los que más de la mitad son niños.