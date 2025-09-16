En provincias como Azua, Monseñor Nouel y San José de Ocoa también se han reportado incidentes similares

La Vega. – Organismos de socorro mantienen la búsqueda de Leonor de la Cruz, de 53 años, quien fue arrastrado este lunes por las corrientes de un río en el municipio de Constanza, provincia La Vega, mientras intentaba cruzar el afluente cargando herramientas agrícolas.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió en un río que conecta a Constanza con la región sur del país, zona donde las intensas lluvias recientes han provocado turbulencias y crecidas repentinas.

Tras el suceso, equipos de la Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana, Cuerpo de Bomberos de Constanza, Ejército de la República Dominicana y otras instituciones locales se desplegaron en la zona montañosa de la Cordillera Central, pero las turbulencias del río obligaron a suspender las labores al caer la tarde. Los organismos informaron que la búsqueda se reanudará este martes para garantizar la seguridad de los rescatistas.

Las precipitaciones registradas en la región central del país durante los últimos días han provocado el desbordamiento de varios ríos y arroyos, lo que aumenta el riesgo para las comunidades rurales y los trabajadores agrícolas.

En provincias como Azua, Monseñor Nouel y San José de Ocoa también se han reportado incidentes similares, donde familias han tenido que ser desplazadas y se han registrado personas desaparecidas a causa de las crecidas.

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) mantiene vigentes alertas meteorológicas en varias provincias debido a la persistencia de lluvias, recomendando a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas, así como tomar precauciones en zonas de alta montaña por posibles deslizamientos de tierra.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) exhortó a las comunidades rurales a mantenerse en contacto permanente con las autoridades locales y seguir las orientaciones de los organismos de socorro. Asimismo, recordó que en situaciones de crecidas repentinas “cada minuto cuenta” y que la prevención es la medida más efectiva para salvar vidas.