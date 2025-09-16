COE declara alerta verde en La Altagracia por lluvias

Santo Domingo. – El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este martes a la provincia La Altagracia en alerta verde, debido a los aguaceros y tronadas que desde tempranas horas afectan distintas localidades de las regiones noreste y sureste del país.

El COE exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, a fin de evitar situaciones que pongan en riesgo vidas humanas.

El informe del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) indica que la humedad en la masa de aire, combinada con el calentamiento diurno y la orografía local, continuará generando nublados significativos, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.

Las precipitaciones estarán más concentradas en las provincias San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo, además de otras demarcaciones del territorio nacional.

El COE recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las medidas preventivas establecidas por los organismos de protección civil.