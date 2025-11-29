Parte de los 1,559 kilos de cocaína y los tres hombres detenidos en el operativo.

Miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público buscan activamente a integrantes de una red de narcotraficantes, a la que el viernes pasado se le ocupó 1,559 kilogramos de cocaína.

“Estamos peinando amplias zonas de Baní, Azua y varios campos de ambos municipios en busca de varios sujetos ya identificados que forman parte de dicha organización delictiva compuesta por poderosos narcotraficantes que trataron de introducir al país el alijo de una tonelada y media de cocaína”, se dijo.

Las instituciones persecutoras advierten que no desmayarán hasta lograr la captura de los buscados, para, junto a los tres detenidos (dos dominicanos y un colombiano), someterlos también a la justicia.

Acción Conjunta

República Dominicana, con el apoyo de Estados Unidos, ha incrementado de manera considerable y exitosamente la lucha contra el narcotráfico internacional, decomisando grandes cargamentos en las distintas costas nacionales.

En el decomiso realizado en las costas de Baní, fueron arrestados los dominicanos Santos Cristian Villar González, Luis David Cuevas Féliz y el colombiano Gustavo Alberto Morales Torres.

Los tres llegaron a las costas de Baní el viernes en la madrugada a bordo de una lancha rápida con el cargamento de cocaína y fueron arrestados durante una persecución por aire, mar y tierra, con la participación del Ministerio Público.

Este es el decomiso más grande de cocaína que las autoridades dominicanas han realizado este año.

Operación

El viernes pasado, agentes de la DNCD decomisaron un cargamento de 1,497 paquetes de cocaína (más de 1.5 toneladas) en las costas de Baní.

La DNCD explicó, además, que la intervención se realizó de manera conjunta y combinada con efectivos de la Armada (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), coordinados con el Ministerio Público y las autoridades antidrogas de Estados Unidos.

Las unidades operativas y de reacción, atendiendo a informes de inteligencia, desplegaron unidades aéreas, marítimas y terrestres para interceptar a varios individuos en el mar Caribe.

Los arrestados viajaban a bordo de una lancha rápida (tipo Eduardoño), con dos motores de 200 caballos de fuerza cada uno, y se dirigían a costas dominicanas con un importante cargamento de sustancias narcóticas.

Precisó que, como resultado del despliegue de las fuerzas, luego de más de 12 horas de intensa persecución, por aire, mar y tierra, las autoridades lograron intervenir, a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, de Baní, una embarcación de 40 pies de eslora, con varios hombres a bordo y 60 pacas con los 1,497 paquetes de la droga.

El mayor decomiso, hasta la fecha, se hizo el cinco de diciembre de 2024, en el puerto Multimodal Caucedo de Andrés, Boca Chica, cuando agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), acompañados de fiscales, confiscaron 9.5 toneladas de cocaína.