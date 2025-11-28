DNCD decomisa 1.5 toneladas de cocaína en operación conjunta en las costas de Baní

Agentes de la DNCD custodian parte de los 1,497 kilos de la cocaína.

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) decomisaron un cargamento de 1,497 paquetes de cocaína (más de 1.5 toneladas), en las costas del municipio de Baní, en Peravia.

La DNCD explicó, además, que la intervención se realizó de manera conjunta y combinada con efectivos de la Armada (ARD) y la Fuerza Aérea, (FARD), coordinados con el Ministerio Público y las autoridades antidrogas de Estados Unidos.

Indicó que las unidades operativas y de reacción, atendiendo a informes de inteligencia, desplegaron unidades aéreas, marítimas y terrestres, para interceptar a varios individuos en el mar Caribe.

Señala que los mismos viajaban a bordo de una lancha rápida (tipo Eduardoño), con dos motores de 200 caballos de fuerza cada uno, se dirigían a costas dominicanas con un importante cargamento de sustancias narcóticas.

Precisó que como resultado del despliegue de las fuerzas, luego de más de 12 horas de intensa persecución, por aire, mar y tierra, las autoridades lograron intervenir a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, municipio de Baní, una embarcación de 40 pies de eslora, con varios hombres a bordo y 60 pacas, conteniendo en su interior un total de 1, 497 paquetes.

Detenidos

Durante la operación, se arrestaron a dos dominicanos y un colombiano, se ocuparon además 5 tanques de combustibles, un teléfono satelital, un celular, documentos personales, entre otras evidencias.

Subrayó que el Ministerio Público y la DNCD desarrollan las investigaciones correspondientes para determinar si hay otros implicados en esa red de narcotráfico internacional, mientras los tres detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas, por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

“El abordaje y neutralización de la embarcación, para confiscar el importante cargamento, es parte de la ampliación de las operaciones de interdicción e intercambio de información por parte de las autoridades dominicanas con el apoyo de organismos internacionales”, puntualizó.

El mayor cargamento de 2025

Agregó “este cargamento, el mayor durante lo que va del año 2025, representa otro importante golpe a las redes de narcotráfico, cuyo modo operativo, es traer drogas en lanchas rápidas desde Sudamérica a territorio dominicano”.

Los paquetes de la sustancia están siendo enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), bajo cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto del cargamento.

“Tenemos que destacar que nuestros agentes dieron una persecución incansable hasta detener a los hombres que transportaban más de una tonelada de presumiblemente cocaína”, afirmó.

Advierten

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) advirtió que sus agentes conjuntamente con otros organismos de seguridad del Estado e internacionales no dará “treguas” al narcotráfico en el mar Caribe.