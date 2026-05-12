Ajay Mitchell anotó 10 de sus 28 puntos en el frenético último periodo, Shai Gilgeous Alexander mostró su mejor versión en la serie con 35 puntos y los Thunder superaron el tenaz esfuerzo de los Lakers y dejaron en el camino a Lebron James, mejorando su récord a 8-0 en los playoffs con su victoria más difícil de la postemporada.

“Hasta ahora hemos cumplido con nuestro trabajo, eso es todo lo que significa”, dijo Gilgeous-Alexander. “Hemos salido a la cancha, hemos ejecutado bien, hemos jugado a un alto nivel y hemos logrado ganar ocho partidos difíciles contra rivales muy buenos. Eso es todo lo que significa. Nada está garantizado”.

Gran esfuerzo de Lebron por los Lakers

LeBron James anotó 24 puntos y capturó 14 rebotes en el último partido de su temporada número 23, algo sin precedentes para el máximo anotador en la historia de la NBA, pero falló un tiro a tablero a falta de 20 segundos que habría puesto a los Lakers por delante.

LEBRON ON BOTH ENDS 👑



SWAT.

JUMPER.



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James, de 41 años, ha declarado repetidamente que aún no ha decidido si jugará la próxima temporada, por lo que este partido careció de ceremonias y solemnidad. En cambio, los Lakers intentaron desesperadamente prolongar su temporada, pero acabaron perdiendo contra Oklahoma City por octava vez.

“Obviamente, no sé qué me depara el futuro ahora mismo, esta noche”, dijo James. “Tengo mucho tiempo. Volveré a hablar con mi familia para replantearme las cosas y, cuando llegue el momento, ustedes sabrán lo que decida hacer”.

Austin Reaves anotó 27 puntos antes de fallar un intento de triple que hubiera empatado el partido a falta de ocho segundos para el final, para los Lakers, que avanzaron una ronda más de lo que casi nadie esperaba después de perder al campeón anotador de la NBA, Luka Doncic, y a Reaves por lesiones importantes hace un mes.

Los Ángeles perdió seis de sus últimos siete partidos de playoffs y se quedó muy lejos de las finales de conferencia por tercera temporada consecutiva.

“No quería que nuestra temporada terminara”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick. “Quería que esto continuara. Disfruté cada momento de este año”.

El Thunder dominó a Lakers de forma absoluta

Oklahoma City sufrió su primer déficit en el último cuarto de todos los playoffs en el cuarto partido, ya que los Lakers se negaron repetidamente a rendirse. Aun así, los Thunder lograron la victoria y se ganaron al menos el resto de la semana de descanso antes de comenzar las finales de conferencia contra el ganador de la serie de segunda ronda de San Antonio contra Minnesota. Los Spurs y los Timberwolves incluso se dirigen al quinto partido el martes por la noche.

SGA SHINED IN THE SERIES-CLINCHER!



⛈️ 35 PTS

⛈️ 8 AST



The Thunder secure their 2nd consecutive 4-0 series win and advance to the Western Conference Finals for the 2nd straight season 🔥 pic.twitter.com/dXyhgtp7wE — NBA (@NBA) May 12, 2026

“Ellos dominaron más minutos esta noche que nosotros, algo que no había sucedido antes en la serie”, dijo el entrenador de Oklahoma City, Mark Daigneault. “Nos superaron en algunos tramos. Son un muy buen equipo con jugadores orgullosos. No esperábamos que nos regalaran una victoria inmerecida, y salimos a ganarla”.

Oklahoma City se impuso a los Lakers en ocho ocasiones esta temporada, ganando los cuatro enfrentamientos de la temporada regular, pero este fue el más difícil. Los Lakers tomaron la delantera y la mantuvieron ajustada hasta el final con canastas decisivas de Reaves y Rui Hachimura, quien anotó nueve de sus 25 puntos en el último cuarto.

La clavada de Holmgren a falta de 2:03 puso al Thunder arriba 109-103, pero Hachimura convirtió con tranquilidad una jugada de cuatro puntos. Luego, Marcus Smart penetró hacia la canasta y anotó una bandeja recibiendo una falta en el último minuto, completando una jugada de tres puntos para darle a los Lakers una ventaja de 110-109.

Pero Holmgren recibió el balón y, con un triple amago, anotó una clavada a falta de 32,8 segundos, mientras que James falló su penetración. Tras dos tiros libres de Gilgeous-Alexander, Reaves volvió a fallar, y el Thunder se aferró a la victoria para asegurar su sexta clasificación a las finales de la Conferencia Oeste en las últimas 16 temporadas.

Los Thunder ganaron los dos primeros partidos de la serie en casa por 18 puntos cada uno, y aplastaron a los Lakers por 131-108 en el tercer partido.

Doncic se perdió los últimos 15 partidos de la temporada de los Lakers tras sufrir una distensión de grado 2 en el tendón de la corva el 2 de abril en Oklahoma City, y presenció el último partido de la temporada desde el banquillo, vestido con un chándal negro. Al parecer, la superestrella eslovena no estuvo ni cerca de recuperarse de la lesión, que suele requerir dos meses de rehabilitación.