Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►Días de las Madres en USA: Este domingo se celebró en EE. UU. el Día de las Madres. Salud y bendiciones para todas, especialmente para las dominicanas.

►Arrancó la JCE en el exterior: La JCE inició la entrega de la nueva cédula en el exterior. Este fin de semana avanzó de manera significativa, entregando el documento en EE. UU. a embajadores, cónsules y delegados de los partidos reconocidos.

En NY, se hizo en el consulado, al igual que en otros lugares. El presidente de la JCE, Román Jáquez, se lo entregó primero al cónsul y luego a los delegados de los partidos PRM, FP, PLD, PRD, APD, OD, PRSD y Unión Patriótica.

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El cónsul Chu Vásquez gestionará ante el Departamento de Estado de EE. UU. el permiso para abrir nuevas oficinas en Brooklyn, Queens y Manhattan. Un ciudadano en el Alto Manhattan exclamó: “De momento querrán algunos políticos tener una oficina frente a su edificio”.

Otro respondió: “Seguro que eso viene, porque hay que sonar y mostrarse preocupados por la co-mu-ni-dad”. ¡Uff!

►A buen paso las citas: Se abrirán al público a partir del próximo día 20. Hasta este lunes se habían registrado 22 mil citas en el extranjero (https://citas.jce.gob.do), lo que demuestra el alto interés de la diáspora por obtener el nuevo documento, que cumple con estándares internacionales de seguridad.

La cédula actual tiene 22 medidas de seguridad, mientras que la nueva supera las 100, clasificadas en primer, segundo y tercer grado. Es una garantía del sistema democrático dominicano y previene la suplantación de identidades.

No sustituye el pasaporte; sin embargo, en caso de extravío y si el Estado dominicano ha llegado a acuerdos con ese país o región de países, puede reemplazarlo. Incluso sustituye la carta de ruta. El proceso de renovación comenzó el 12 de abril de 2026 (hace 30 días), y ya hay voces agoreras que plantean absurdos solo para llamar la atención.

Deben unirse políticos, comunitarios, profesionales, empresarios y ciudadanos dominicanos en el exterior, para motivar a familiares, amigos y allegados a hacer sus citas y obtener el nuevo documento, que es transparente y soporte del sistema democrático, evitando la suplantación de identidades y reduciendo a cero la falsificación de documentos.

Felicidades al presidente de la JCE por este avance. «A paso de vencedores» como proclamó al general colombiano José María Córdova durante la gesta libertadora. Se utiliza para evocar la victoria y el espíritu de lucha.

►Cónsul RD en NY lo dijo clariiito: El cónsul dominicano en NY, Jesús «Chu» Vásquez, tiene la costumbre de irse a RD y explayarse en programas de radio y TV para decir solo lo que quiere y a su manera, diiicen. ¡Ah! El Departamento de Prensa en la sede consular lo tiene semi-clausurado, evitando el pago a periodistas, diiicen.

La semana pasada, el cónsul fue a un canal de TV en RD y dijo: “Defiendo el derecho de los dominicanos en el exterior a participar en elecciones y contar con representación congresual, afirmando que el valor de esos espacios depende de la calidad de quienes los ocupen”.

¡Uff! Añadió: “Vale la pena la representación dominicana en el exterior, pero debemos elegir personas que verdaderamente representen con dignidad a la comunidad”. ¡Ay, ay, ay! Más claro de ahí no canta un gallo (significa que algo es sumamente evidente, obvio o explícito, sin dejar lugar a dudas o malentendidos), diiicen.

Los siete representantes dominicanos en el exterior pertenecen al PRM. Un opinólogo en el Alto Manhattan dijo: “¿Por qué el cónsul plantea eso?”.

Otro respondió: “Porque los señores diputados no han hecho nada ni lo harán”. ¡Bueeeno! Al cónsul le mataron el gallo en la funda, diiicen. Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=10100

►Otro que lo dijo clariiito: El aspirante presidencial del PLD, Francisco Javier García, también lo proclamó clariiito, como un gallo. Ante cerca de un millar de dirigentes y militantes del PLD en Puerto Plata, la semana pasada, afirmó que, en medio de la crisis y la conflictiva situación global, el candidato debe ser un “jinete pura sangre” y no un “penco”.

La postura de Javier García coincide plenamente con la del presidente del PLD y expresidente de la República, licenciado Danilo Medina, quien había señalado que el partido tenía listo el caballo y solo faltaba el jinete. FJG añadió que la candidatura presidencial no se logra a control remoto, ni desde un escritorio con aire acondicionado, sino en contacto directo con la gente.

Ver = https://www.facebook.com/reel/35590571583920149 Esto se debe a su recorrido por el territorio nacional durante años, con masivos encuentros entre la dirigencia y la base del partido. Javier García se ha destacado como un líder disciplinado, enfocado en la organización y en el trabajo cara a cara con la sociedad, diiicen.

Es un hombre de Estado comprobado, que, por su capacidad, ha coordinado exitosas campañas presidenciales del PLD. Además, ha desempeñado múltiples ministerios con transparencia, visión, ejecución y una planificación estratégica. ¡Ay, ay, ay!

►Hay que preservar a Espaillat: Profesionales, empresarios, comunitarios, comerciantes, taxistas y ciudadanos comunes dominicanos en el Alto Manhattan y parte de El Bronx (Distrito 13) nos escriben.

Ni quito ni pongo: ¿Por qué hay que preservar al congresista Adriano Espaillat, primer y único dominicano ante el Congreso de los EE. UU.? Preservar lo bueno se trata de un acto de consciencia, responsabilidad y discernimiento para retener aquello que aporta valor y propósito, como lo ha venido haciendo Espaillat.

Preservar «lo bueno», diiicen, es un principio fundamental aplicable a diversos ámbitos de la vida, enfocado en mantener la calidad, los valores y la integridad en medio de cambios o dificultades.

«Nunca sabemos lo que vale el agua hasta que el pozo se seca», expresa una verdad universal sobre la percepción humana del valor. A menudo damos por sentados recursos, relaciones o condiciones esenciales hasta que los perdemos o dejamos de tenerlos.

Una vez que aparece la escasez o la ausencia, su verdadera importancia se hace evidente, porque el valor se reconoce más fácilmente en la ausencia que en la presencia.

Las comodidades y necesidades cotidianas -salud, tiempo, confianza, un entorno limpio, ingresos estables -tienden a subestimarse hasta que una crisis pone de manifiesto su importancia. La pérdida atrae la atención, provoca arrepentimiento y recalibra el valor percibido.

¡Ay, ay, ay! El próximo 23 de junio vaya junto a familiares, amigos y relacionados a votar en las Primarias Demócratas por Espaillat.

►Un libro para leerlo con gusto: El libro de caricaturas «Divas», del artista dominicano Ramón “Milito” Peralta, enfoca una sátira crítica sobre la participación, los caprichos, dramas y máscaras de mujeres figuras de la política dominicana.

La obra utiliza el humor gráfico para desmitificar a estas figuras en el escenario del poder. Reúne 36 caricaturas de diversas figuras femeninas del espectro político nacional. Funciona como un «espejo deformante» que busca mostrar la realidad política con humor y crítica, a menudo resaltando el «teatro del poder».

Más allá del humor, busca generar reflexión crítica sobre el rol de las mujeres en la política, sin idealizarlas, examinando sus acciones desde una perspectiva perspicaz. La obra ya empieza a circular y a generar comentarios.

No es un libro cómodo, ni pretende serlo. Más bien, se posiciona como una pieza que invita a mirar de frente -y sin filtros- las dinámicas del poder en la RD. Cuenta con una introducción del analista político J.C. Malone. Disponible en Amazon.

►Embajada EUA en RD: Siga los pasos que se indican a continuación tan pronto como reciba la notificación de que su cita para la visa de inmigrante ha sido programada. Cada paso debe completarse según las instrucciones y con suficiente antelación a su entrevista para la visa de inmigrante en el Consulado General de los Estados Unidos en Santo Domingo, República Dominicana.

Ver: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Supplements/Supplements_by_Post/SDO-Santo-Domingo.html

►Un valor dominicano en NY: Haile Rivera, ocoeño pura cepa, ha venido brindando múltiples servicios en beneficio de sus connacionales en la Gran Manzana durante varios años, a través de organizaciones comunitarias entre ellas “Manos Sobre NY”, “Avanzando” y “Jóvenes Profesionales Dominicanos” (DANP), proporcionando asistencia a jóvenes en la urbe, principalmente a dominicanos. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, díganle “Haile, usted es un valor dominicano en NY”.

Si lo ve caminando por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: «Radhamés, usted es un valor dominicano en Nueva York».

►Servicio comunitario: Si usted o alguien en su casa tiene una discapacidad, hay programas que ayudan. Más información = https://www.ssa.gov/es/disability

►Cultura General: La Caoba: Debido a la alta calidad de su madera calificada como “oro rojo” y grandes aportes a la sostenibilidad ambiental, la caoba criolla (Swietenia mahagonis), árbol nacional de RD, figura entre los más preciados a nivel internacional.

Tiene gran resiliencia climática, actúa como barrera natural contra el ruido en las ciudades, además de capturar contaminantes que ayudan la reducir el smog que pulula en las ciudades. Es sinónimo de identidad nacional, por esa razón no es casual la categoría que ocupa en la flora criolla, y es una generadora por excelencia de oxígeno, contribuyendo directamente a mejorar la calidad del aire.

Sirve de refugio de la biodiversidad, dígase hábitat y punto de descanso para aves, lo que a su juicio fortalece los ecosistemas urbanos y rurales.

Por ser un productor de oxígeno, asegura que el árbol funge como regulador térmico y puede proyectar una sombra amplia de 10–15 metros de diámetro, creando microclimas más frescos tanto en la metrópolis como en fincas donde sirve de protección para los animales que en él se refugian.

Aparte de ser un árbol de larga vida, que puede perdurar por siglos, convirtiéndose en un activo ambiental, cultural y paisajístico dentro de las ciudades, su madera tiene un alto valor, lo que refuerza su importancia.

►Salud: Los seres humanos son omnívoros, así que tienen que asegurarse de obtener suficiente sal en su dieta. Químicamente, es cloruro de sodio. Está formado por iones, átomos cargados, de sodio y cloro. Es vital para nuestras células, así que hemos evolucionado para desearla y que nos parezca sabrosa en las cantidades adecuadas. De hecho, hasta tenemos neuronas sintonizadas en el cerebro que nos impulsan a buscarla, un sistema increíble, diseñado con gran precisión para generar nuestro apetito por la sal.

►Cita: Hay puñales en las sonrisas de los hombres; cuanto más cercanos son, más sangrientos. (William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés.)

►Dólar y Euro hasta este domingo 3: Compra del dólar = $58.26 y venta = $60.45; Compra euro = $68.40 y venta = $72.47

►Precios combustibles: Del 9 al 15 de mayo: Gasolina Premium = $323.10 Gasolina Regular = $301.50 Gasoil Optimo = $275.10 Gasoil Regular = $253.80

►Cilindros de 100 libras = $3,429.95. De 50 libras = $1,714.98. De 25 libras = $857.49. De 15 libras = $514.49. Gas licuado = $137.20 y Gas natural = $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: santodomingoaldia@yahoo.com