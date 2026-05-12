La presentadora y actriz venezolana Viviana Gibelli se mantiene activa en una carrera que sin duda está llena de éxitos, pero más que un oficio que la hace ver hermosa frente a la pantalla, expresa entre risas que parecería que trabaja en un circo, por la cantidad de “maromas” que tiene que hacer para no sacrificar tiempo valioso con sus hijos.

Madre de dos adolescentes: Aranza y Sebastián, la presentadora valora estos años como fundamentales para ellos y en los que es importante que ella esté como su guía.

“Son periodos en los que están desarrollando su personalidad y necesitan la guía de los padres. Estos años son un regalo para los padres, poder estar y acompañarlos, es una maravilla. No siempre logro estar, hay momentos en los que no llego, pero creo que he podido preservar el equilibrio en el que la balanza vaya más hacia ellos, que es donde debe estar”, confiesa.

Viviana se convirtió en mamá a los 42 y 44 años, lo que le dio un buen tiempo previo para vivir cosas increíbles, desarrollarse profesionalmente, sentirse estable y con muchos logros personales. Pero en medio de todo esto, siempre quiso ser mamá y la maternidad ha sido un regalo para ella que le cambió la visión del mundo.

Sobre el manejo de sus adolescentes, a propósito de que muchos padres dicen que es una edad complicada, cuenta que “la verdad es que la adolescencia es una edad que yo digo ¡Dios mío! además me da risa porque son tan diferentes uno del otro. Cuando recuerdo el tiempo en que yo tenía esa edad, es cuando mejor resuelvo. Trato de ser un intermedio entre lo que ellos quieren y lo que debe ser”.

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Reconoce que es una madre estricta, pero en ciertas cosas es condescendiente, pues se trata de guardar un equilibrio, pero no es fácil, porque a veces se ponen insoportables, les cambia mucho el humor y es muy fuerte cuando están muy metidos en los aparatos electrónicos, y se los quita, los apaga, porque para ella la comunicación es fundamental, y la parte tecnológica apunta al aislamiento.

Expresa que “la comunicación abarca también lo que decimos, y hay cuidar mucho lo que sale de tu boca para tus hijos, porque eso labra su autoestima. Hay que buscarlos y tratar de entender el momento en que se encuentren. Aunque pueda resultar como metida, realmente no me importa, me meto igual. Trato de investigar, hablar, si me dicen que los deje solos un rato, los dejo pero vuelvo”.

“Hay algo que es el instinto que tienen hasta los animales, nosotras las madres tenemos un olfato al que debemos hacerle caso. Son importantes la comunicación y el amor, cuando un hijo se siente querido, siente que es deseado, que tiene de refugio un abrazo, creo que tiene gran parte de la vida a su favor. El que te quieras y te valores viene mucho del hogar donde estés”.

Sobre el manejo de la tecnología, dice que ella usa la inteligencia artificial para el trabajo, y orienta a sus hijos manifestándoles que la IA no puede pensar por ellos, que pueden consumir redes sociales para estar al tanto, pero es importante crear contenido de valor y que los demás disfruten, te vean y sigan lo que haces, más que sentarte como el que no tiene nada que hacer en la vida.

Como madre consciente dice que sabe que ellos absorben una parte, pero que una parte está bien. Sabe que nunca será un 100 por ciento porque tienen que desarrollar su propia personalidad y no pueden ser tu.

La venezolana que mantiene su espacio de interesantes entrevistas a través de su canal de Youtube, aprovecha para mandar un beso grande a todas las madres y decirles que a todas nos pasa lo mismo, y un mensaje importantísimo: “a veces por ser madres uno se deja en ultimísimo lugar y es importante esa reflexión para todas, no hay que olvidarse para ser buenas madres, hay que buscar un equilibrio. A mí me paso en un momento largo y me di cuenta y lo atajé”.