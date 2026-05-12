Lluvias y calor intenso marcarán el clima de este martes en gran parte de República Dominicana

SANTO DOMINGO.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este martes se registrarán lluvias moderados desde las primeras horas de la mañana, provocados por la nubosidad arrastrada por el viento del este/sureste, con mayor incidencia en provincias de la región sureste.

Según el organismo, las principales lluvias se concentrarán en Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Barahona, Samaná y María Trinidad Sánchez.

En horas de la tarde, las condiciones de inestabilidad se extenderán hacia Monte Plata, Hato Mayor, Duarte, Sánchez Ramírez y San Juan, donde también se prevén aguaceros dispersos.

Indomet indicó que en Santiago y Puerto Plata las probabilidades de lluvias serán escasas, mientras persistirá un ambiente caluroso con temperaturas que podrían superar los 34 grados Celsius.

La entidad explicó que la sensación térmica continuará elevada en gran parte del país, con temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius, mientras que durante la noche las mínimas oscilarán entre 24 y 26 grados.

Condiciones marítimas

En su pronóstico marino, Indomet señaló que en la costa atlántica el oleaje se mantendrá entre 2 y 4 pies de altura, condiciones favorables para la navegación de todo tipo de embarcaciones.

No obstante, en la costa caribeña, desde Cabo Beata en Pedernales hasta Paraíso, en Barahona, recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro debido a oleaje anormal.

Desde Barahona hasta La Romana no se reportan restricciones para las actividades marítimas.

Pronóstico para mañana

Para este miércoles, Indomet prevé que continuarán ocurriendo chubascos en horas de la mañana sobre localidades de San Cristóbal, Peravia y Barahona, asociados al arrastre de humedad por el viento del este/sureste.

En la tarde, una vaguada comenzará a incidir en las condiciones del tiempo y, en combinación con el calor diurno, provocará aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, en poblados de las regiones noreste, norte y el valle del Cibao.