La feria Cabrera en Primavera 2026 abrió sus puertas en el Parque Municipal José Cabrera, donde residentes y visitantes disfrutan de una variada oferta de actividades en un ambiente familiar.

Artesanos, viveros, venta de dulces, juguetes y una amplia área gastronómica forman parte de los atractivos de esta tradicional celebración.

El evento, que se ha convertido en una de las principales actividades de la zona, también impulsa el comercio local y promueve el turismo en Cabrera.

Durante este fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones artísticas, exhibiciones y propuestas pensadas para toda la familia.