Edward Cabrera inspirado por un nuevo ambiente

CHICAGO, MLB.com.- Los Cachorros han estado siguiendo a Edward Cabrera durante algunos años. Era un lanzador que parecía estar listo para alcanzar un nivel superior como abridor de las Grandes Ligas y que tal vez podría aprovechar ese potencial bajo la tutela de la infraestructura de lanzadores de Chicago.

El lunes por la noche, Cabrera finalmente subió al montículo en Wrigley Field como la gran incorporación de la temporada baja para la rotación de los Cubs. Los Cubs consiguieron a su hombre en un intercambio estelar con los Marlins en enero, y el corpulento lanzador derecho demostró a los fanáticos de Chicago por qué era tan codiciado en una victoria de 7-2 sobre los Angels.

“Él ha considerado ser un Cub como un verdadero nuevo comienzo en su carrera”, dijo el mánager Craig Counsell. “Un nuevo comienzo. Y creo que eso genera entusiasmo. Creo que él está emocionado de que este día finalmente haya llegado”.

En su debut con los Cubs, Cabrera, de 27 años, dominó la ofensiva de los Angels durante seis entradas sin permitir carreras, terminando el partido con cinco ponches, una base por bolas y solo un hit permitido. Ese único hit llegó de la mano de Nolan Schanuel, quien conectó un sencillo limpio al jardín derecho en la cuarta entrada, rompiendo así la racha de 0 de 10 de Los Ángeles al inicio del juego.

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Tras la victoria, le preguntaron a Cabrera qué era lo que más recordaría de su debut con los Cubs.

“Para mí, todo el partido”, dijo Cabrera. “Salir ahí y poder ayudar al equipo a ganar”.

Enfrentándose al legendario Mike Trout de los Angels en la primera entrada, Cabrera se encontró en cuenta completa tras comenzar con un slider y lanzar seis rectas consecutivas en la parte alta de la zona de strike. Esto incluyó su recta más rápida de la noche (98.1 mph). En el octavo lanzamiento, el derecho conectó una curva que Trout no pudo conectar.

Fue una excelente manera de quitarse de encima los nervios propios de su debut ante una multitud anunciada de 36.702.

“Para ser sincero, hay una gran diferencia”, dijo Cabrera sobre lanzar en el ambiente bullicioso de Wrigley.