CHICAGO (AP) — Los Cachorros de Chicago retuvieron a un relevista clave, finalizando un contrato por un año y 4,5 millones de dólares con Caleb Thielbar.

Thielbar recibirá un salario de 4 millones de dólares el próximo año como parte del acuerdo anunciado el miércoles.

El acuerdo incluye una opción mutua de 6 millones de dólares para 2027 con una cláusula de rescisión de 500.000 dólares.

Puede ganar $750,000 adicionales en actuaciones por los juegos lanzados: $125,000 cada uno por los de 50 y 55 años, y $250,000 cada uno por los de 60 y 65 años.

Thielbar, quien cumple 39 años en enero, tuvo un récord de 3-4 y una efectividad de 2.64 en 67 apariciones en su primera temporada con Chicago. Limitó a los bateadores zurdos a un promedio de bateo de .161 y un OPS de .486.

El regreso de Thielbar incorpora a otro zurdo al bullpen de Chicago, después de que Hoby Milner firmara este mes un contrato de $3.75 millones por un año.

El relevista derecho Phil Maton firmó un contrato de $14.5 millones por dos años con los Cubs el 25 de noviembre.

Chicago busca regresar a la postemporada después de llegar a los playoffs este año por primera vez desde 2020. Brad Keller y Drew Pomeranz , dos relevistas clave para los Cachorros, se fueron en la agencia libre.

Thielbar pasó sus primeras ocho temporadas con los Mellizos de Minnesota. En 2024, tuvo un récord de 2-4 con una efectividad de 5.32 y tres salvamentos en 59 juegos.

El nativo de Minnesota fue seleccionado por Milwaukee en la ronda 18 del draft amateur de 2009. Tiene marca de 26-16 con una efectividad de 3.26 en 414 apariciones en su carrera, todas como relevista.