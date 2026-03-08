Cae abatido «Hueso» tras enfrentarse a patrulla policial en Los Alcarrizos

LOS ALCARRIZOS.– Un presunto delincuente conocido como “Hueso” cayó abatido tras enfrentar a una patrulla policial que le daba seguimiento en este municipio.

El director regional de Santo Domingo Oeste, general Eddy Francisco Pérez Peralta, identificó al occiso como Luis Winston Sánchez, de 41 años, quien era activamente buscado bajo múltiples órdenes de arresto por robos y asaltos en la vía pública.

Detalles del incidente

Según el informe oficial, el hecho ocurrió la noche del pasado viernes en el sector Los Americanos. Al notar la presencia de los agentes, Sánchez habría iniciado un intercambio de disparos en el que resultó gravemente herido. A pesar de ser trasladado de inmediato a un centro de salud público, falleció mientras recibía atenciones médicas.

Historial delictivo

Las autoridades señalaron que el Ministerio Público había emitido diversas órdenes de captura contra «Hueso» y un acompañante, quien logró escapar y permanece prófugo.

Ambos enfrentan denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido despojados de dinero, teléfonos móviles, prendas y documentos personales mediante el uso de armas de fuego y blancas.

La Policía Nacional ratificó que mantiene un operativo activo para localizar al segundo implicado y ponerlo a disposición de la justicia.