LOS ALCARRIZOS.– La Policía Nacional informó que, la madrugada de este sábado, cayó abatido Ricardito Jesús Reynoso, alias «Kirinito», de 39 años, tras enfrentarse a tiros con una patrulla policial en el sector Las Palmas de Herrera.

El director regional de Santo Domingo Oeste, general de brigada Eddy Francisco Pérez Peralta, explicó que Reynoso era objeto de un estrecho seguimiento debido a su vinculación con más de una docena de asaltos y robos a mano armada.

Según el reporte oficial, el sospechoso falleció a causa de heridas de proyectil sufridas al repeler la intervención de los agentes.

Prontuario y modus operandi de «Kirinito»

«Kirinito» contaba con múltiples órdenes de arresto y, de acuerdo con las investigaciones, operaba junto a un cómplice que permanece prófugo. Ambos se desplazaban en una motocicleta marca Bajaj, color negro, utilizada para interceptar a sus víctimas.

Entre los afectados por sus acciones delictivas figuran Josefina Darnileny Méndez Jiménez, Elizabeth Nathalia Lendort y Juan Díaz Zarsuela, quienes fueron despojados de dinero, prendas y pertenencias en incidentes ocurridos entre diciembre de 2025 y diciembre de 2026 en diversos sectores de Santo Domingo Oeste.

Estado del caso

El cadáver del occiso fue trasladado a la morgue de un centro de salud local para los fines legales correspondientes. Por su parte, la Policía Nacional informó que mantiene un operativo activo para localizar y capturar al acompañante de Reynoso, a fin de ponerlo a disposición de la justicia.