Las recaudaciones fiscales vinculadas a los combustibles registraron una caída en los primeros dos meses de este año, en contraste con el crecimiento general de los ingresos tributarios reportados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Esta contracción se produce en medio de una crisis global que afecta también a República Dominicana, la cual ha experimentado alzas de precios en los principales hidrocarburos.

De acuerdo al reporte de la DGII, los impuestos selectivos a los combustibles (ad-valorem y específico) pasaron de RD$14,741.7 millones en enero-febrero de 2025 a RD$14,158.7 millones en igual período de 2026, lo que representa una disminución de 4.0 %, equivalente a una variación absoluta de RD$583.0 millones.

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En términos de peso dentro del total recaudado, el cual es de RD$166,853.5 millones a febrero de 2026, estos tributos representaron el 8.5 % de los ingresos fiscales, una ligera reducción respecto al año anterior. Las tributaciones de estos selectivos incluyen gasolinas y gasoil, tanto premium como regular.

Por su parte, la contribución del gas licuado de petróleo también mostró un desempeño negativo. Este renglón descendió de RD$1,897.4 millones a RD$1,815.1 millones, reflejando una baja de 4.3 % que equivale a una caída absoluta de RD$82.3 millones durante el periodo observado.

Su participación en el total recaudado igualmente se mantiene baja, en torno al 1.1 %, evidenciando su menor peso estructural dentro del sistema tributario en los primeros dos meses de este año.

Ambos combustibles

En conjunto, las recaudaciones suman un monto de RD$15,973.8 millones al cierre de febrero de 2026. Este monto indica una caída interanual de 3.2 % que equivale a RD$541.1 millones menos respecto a los RD$16,514.9 millones registrados al mismo mes de 2025.

Asimismo, la cantidad representa cerca de un 9.6 % del total recaudado, confirmando una leve pérdida de protagonismo frente a otras figuras impositivas como el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) o el impuesto sobre la renta.

Las tributaciones de estos impuestos en el país tienen un peso en las arcas públicas. Entre ambos son el cuarto rubro fiscal más preponderante. Esto señala que el dinamismo fiscal está siendo impulsado por otras fuentes, mientras los ingresos asociados a hidrocarburos enfrentan presiones tanto internas como externas, ya que las importaciones de los combustibles (valor FOB) también muestran una disminución interanual.

RD$2 combustibles

Los dos pesos adicionales que recauda la Dirección General de Aduanas (DGA) muestran un comportamiento opuesto a los ingresos de la DGII. Suman RD$343.9 millones a febrero de 2026, para un aumento de 10.2 % o RD$32 millones más respecto a los RD$311.9 millones reportados a igual mes de 2025.