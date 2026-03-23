Comerciantes advierten que podría haber inflación difícil de controlar

El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd) advirtió que el conflicto bélico en Medio Oriente podría generar una inflación en República Dominicana que sería muy difícil de controlar.

En conversación con El Nacional, el vicepresidente y vocero de la institución, Antonio Cruz Rojas, consideró que las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader “se están haciendo con tiempo”.

“Nosotros felicitamos las medidas del presidente, aunque no dejamos de advertirle que estamos conscientes y de acuerdo de que debe haber un sacrificio en cuanto a la situación que estamos viviendo”, precisó el dirigente gremial.

“El presidente también debe anunciar a la población, para un mayor equilibrio, cuáles van a ser las medidas de ajuste que va a tomar el presidente de la República para que tengamos una economía menos forzada en términos de costo”, declaró.

Comerciantes llaman a explicar ajustes

En ese sentido, llamó a revisar cuántos ajustes deben hacerse en cuanto a los salarios de funcionarios y los gastos de viáticos por los viajes, así como de combustible.

Antonio Cruz Rojas, vicepresidente del Consejo Nacional de Comerciantes.

Cruz Rojas insistió que debe haber un sacrificio conjunto de todos los sectores para que haya mayor satisfacción y que la población acepte con conformidad lo que ha propuesto el mandatario.

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“Nosotros apoyamos las medidas, pero debe ser lo más equilibrado posible para que podamos tener una población más tranquila. Estamos conscientes que la situación de cambio del precio de los combustibles, pero debe haber un equilibrio entre las partes, tanto del Estado como de la población, de modo que podamos contrarrestar esa situación”, expresó.

El dirigente gremial recordó que las micro y pequeñas empresas colocan más del 80% de los productos de consumo masivo y que, en la medida en que baja el nivel del poder adquisitivo de la gente, la mayoría se apoye en comprar a crédito en colmados y minimarkets.

“Es importante tomar en cuenta que la mayoría de los fertilizantes y los commodities que utilizamos en República Dominicana vienen justamente desde los Estados Unidos y otros países de Medio Oriente”, comentó el vicepresidente de Conacerd.