Los precios de los combustibles en República Dominicana acumulan incrementos entre RD$24 y RD$131.2 por galón en poco más de un mes, de acuerdo a los informes semanales del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Esto incluye la gasolina premium.

Los precios de los combustibles en República Dominicana acumulan incrementos entre RD$24 y RD$131.2 por galón en poco más de un mes, de acuerdo a los informes semanales del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), impulsado por la crisis energética internacional derivada de la escalada militar en Medio Oriente.

Entre el 7 de marzo y el 17 de abril de 2026, la gasolina premium pasó de RD$290.10 a RD$314.10, mientras que la regular subió de RD$272.50 a RD$294.50, para alzas acumuladas de RD$24 y RD$22, equivalentes a aumentos de 8.27 % y 8.07 %, respectivamente.

Este comportamiento responde a un entorno internacional marcado por la volatilidad del petróleo, donde el Gobierno ha aplicado una política de subsidios para amortiguar el impacto sobre los consumidores.

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La trayectoria del precios de los combustibles ha sido escalonada. En la semana del 7 al 13 de marzo, los combustibles se mantuvieron congelados con un subsidio de RD$544.8 millones. Posteriormente, del 14 al 20 de marzo se aplicó un primer ajuste de RD$5 por galón, seguido de otro incremento cercano a RD$10 en la semana del 21 al 27 de marzo.

Gasolina y gasoil experimentan aumentos entre 8% y 9 % en el período observado.

A finales de marzo y principios de abril, el Gobierno volvió a congelar los precios durante dos semanas consecutivas, absorbiendo la presión internacional mediante subsidios que superaron los RD$1,600 millones semanales, hasta alcanzar un pico de RD$1,912 millones.

Sin embargo, para la semana del 11 al 17 de abril se retomaron los aumentos, con alzas de entre RD$7 y RD$9 por galón en las gasolinas y el gasoil, lo que evidencia una transferencia parcial del impacto internacional hacia los precios internos.

Otros combustibles

El gasoil, fundamental para el transporte de mercancías y la producción, también registra incrementos importantes. El tipo regular subió de RD$224.80 a RD$246.80 y el óptimo de RD$242.10 a RD$266.10, lo que representa aumentos acumulados de RD$22 y RD$24, cercanos al 10 %.

En el caso de los combustibles derivados, el impacto ha sido aún mayor. El avtur pasó de RD$235.03 a RD$357.31, mientras que el kerosene aumentó de RD$270.60 a RD$401.90, reflejando incrementos de 52 % y 48 %, respectivamente, los más altos del período.

Por el contrario, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el gas natural se han mantenido sin variación en RD$137.20 y RD$43.97, como parte de una estrategia estatal para proteger el consumo básico de los hogares y el transporte público.

Subsidios

Para sostener esta política de contención, el Estado ha destinado RD$8,823.8 millones en subsidios en seis semanas, en un esfuerzo por evitar alzas más pronunciadas. Solo en ese período, el subsidio semanal pasó de menos de RD$600 millones a casi RD$2,000 millones.

De acuerdo con las autoridades, el Gobierno ha llegado a absorber entre RD$45 y más de RD$100 por galón en algunos combustibles, lo que evidencia la magnitud del choque externo y el costo fiscal de mantener la estabilidad de precios.

Este escenario plantea presiones sobre las finanzas públicas, en un contexto donde el aumento sostenido del petróleo obliga a decidir entre continuar ampliando el subsidio o permitir mayores incrementos en el mercado interno.