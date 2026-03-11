Tras el polémico desplante ocurrido en el juego entre México y Estados Unidos, el receptor Cal Raleigh se disculpó públicamente con Randy Arozarena, asegurando que no existe ningún conflicto personal entre ambos.

Raleigh explicó que su negativa a devolver el saludo en el plato fue producto de la intensidad del juego y la competitividad del momento, descartando que se tratara de un problema pese a que ambos comparten equipo en los Marineros de Seattle.

Reveló que se puso en contacto con el jardinero para limar asperezas. “Me comuniqué con Randy y le pedí disculpas si se sintió irrespetado; solo estamos jugando”, afirmó Raleigh, asegurando que su actitud es la que esperaría de cualquier compañero en un escenario de alta presión.

Concluyó asegurando: “Creo que quiero mucho a Randy”.

Este incidente revivió tensiones del pasado, ya que fue la segunda vez consecutiva que un receptor de EE. UU. dejó a Arozarena con el puño extendido, repitiendo la escena vivida con Will Smith en 2023.

Sin embargo, en esta ocasión el gesto resultó más sorpresivo debido a su relación en las Grandes Ligas, lo que provocó una respuesta inicial de Randy en «cuatro idiomas» donde cuestionaba los valores y la cortesía de su colega.