Calor y algunas lluvias en las regiones este y noreste

Temperaturas superiores a los 36 grados Celsius seguirán registrándose en gran parte del territorio nacional, generando una intensa sensación de calor. Sin embargo, en horas de la tarde ocurrirán chubascos aislados en las provincias de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, entre otras, asociados a la nubosidad que transporta el viento del sur/sureste, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En la tarde la humedad en la masa de aire, traído por el viento del sur/sureste que induce la tormenta tropical Jerry se combinará con los efectos asociados al ciclo diurno ocasionando aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en las provincias de La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Samaná, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat, San Juan, Elías Piña, Dajabon, Monte Cristi, Puerto Plata, Valverde y Santiago Rodríguez.

Santo Domingo y el Distrito Nacional el cielo estará medio nublado en ocasiones con chubascos.

En el pronóstico marino se recomendó que en océano Atlántico a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones deben realizar sus operaciones cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro donde el oleaje se incrementará con vientos fuertes asociados a la tormenta tropical Jerry.

La sensación calurosa seguirá notoria con temperaturas de 33 a 35 grados Celsius y en horas de la noche de 26 a 28, según los registros de la división de Hidrometeorología.

Meteorología comunicó que continúa dando seguimiento tormenta tropical Jerry, localizada a unos 700 km al norte de las islas de Sotavento del norte, Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h. Se desplaza hacia el nor/noroeste a 26 km/h. Por su posición geográfica, estamos atentos a la evolución y desarrollo de este sistema meteorológico.

Mañana el flujo de viento cálido y húmedo del sureste continuará generando nublados en horas de la madrugada y primeras horas del día, que dejarán chubascos aislados en poblados próximos a la costa sur del país.

Mientras que en la tarde, estas condiciones se combinarán con los efectos asociados al ciclo diurno, esperándose aguaceros fuertes en puntos aislados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia provincias del noroeste, sureste, suroeste, el Valle del Cibao y la cordillera Central, hasta las primeras horas de la noche.