La presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CC), Emma Polanco Melo, presentó este lunes un balance de los primeros 100 días de gestión de la entidad, en el que destaca avances en materia de control fiscal, transparencia, digitalización y bienestar laboral.

Durante el período comprendido entre abril y agosto de 2025, la institución aprobó y publicó 20 informes de auditoría, revisó técnicamente la Ejecución Presupuestaria 2024 y remitió observaciones al Congreso Nacional, identificando desviaciones y formulando recomendaciones para una mejor planificación fiscal.

Asimismo, lanzó un portal de alertas tempranas y redujo en un 25 % el tiempo de elaboración de los informes.

Declaración jurada

En materia de declaraciones juradas, Polanco informó que en tres meses se recibieron 916 declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, un incremento que refleja mayor cumplimiento.

“Redujimos los campos innecesarios en el formulario digital en un 60% y organizamos la Primera Jornada Nacional de Declaraciones Juradas. Además, presentamos una propuesta de modificación a la Ley 311-14, con miras a extender y clarificar los plazos legales”, disertó durante el acto.

Seis casos

La exrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), también resaltó el impulso a la participación ciudadana con jornadas de veeduría, talleres con organizaciones sociales y la recepción de seis denuncias por uso indebido de fondos públicos, actualmente bajo análisis.

En el ámbito interno, la Cámara de Cuentas celebró 12 sesiones del Pleno, en las que se emitieron 35 resoluciones. También se implementaron procedimientos bajo normas ISO de calidad y antisoborno, y se avanzó en la digitalización de archivos institucionales.

Otro de los puntos destacados fue la nivelación salarial general, que no se revisaba desde hace siete años, junto con la incorporación de incentivos como almuerzos gratuitos y programas de apoyo financiero en alianza con el Banco de Reservas.

La modernización tecnológica incluyó el uso de la firma digital Firma-GOB, renovación de equipos y activación de canales automatizados de atención. En comunicación, la Cámara de Cuentas aumentó su presencia en medios tradicionales y digitales, consolidando su imagen institucional.

“Estos logros no son el resultado del esfuerzo de una sola persona, sino del compromiso colectivo de un equipo técnico y administrativo” afirmó Polanco Melo.