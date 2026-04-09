Los miembros de la Cámara de Cuentas. / Archivo

El Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana decidió revocar y dejar sin efecto la Resolución No. ADM-2026-017, emitida el pasado 13 de marzo de 2026, la cual disponía un incremento de beneficios para sus integrantes.

Esta decisión fue comunicada formalmente al Senado de la República este 9 de abril, confirmando que la medida, que generó controversia por su posible contradicción con el artículo 140 de la Constitución ha sido anulada.

Carta de la Cámara de Cuentas enviada al Senado.

Tras recibir la notificación, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, emitió una comunicación oficial dirigida a los miembros del organismo auditor para dar acuse de recibo a la decisión.

En la misiva, el representante del Poder Legislativo calificó la rectificación como un acto de responsabilidad pública y una muestra de compromiso con la legalidad y la ética que deben regir a las instituciones del Estado dominicano.

De los Santos destacó que enmendar a tiempo lo que se consideró un error fortalece la institucionalidad democrática y reafirma el principio de sujeción al ordenamiento jurídico.

El documento enviado desde la Presidencia del Senado subraya que esta marcha atrás en el ajuste de beneficios busca recuperar la confianza ciudadana y consolidar una cultura de integridad en la administración pública nacional.