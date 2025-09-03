Santo Domingo – En un emotivo acto celebrado este miércoles, la Cámara de Diputados de la República Dominicana, presidida por Alfredo Pacheco, entregó dos importantes pergaminos de reconocimiento: uno al doctor José Antonio Peguero Calzada, por sus sobresalientes aportes a la medicina y la neurocirugía, y otro a José María Veras Batista (Joe Veras), por su significativa contribución a la cultura dominicana a través de la música.

RECONOCIMIENTO AL DR. JOSÉ ANTONIO PEGUERO CALZADA

El primer pergamino fue entregado al doctor José Antonio Peguero Calzada, propuesta que fue presentada por el diputado Francisco Alberto Díaz. Este homenaje se otorgó en reconocimiento a la dedicación y aportes del neurocirujano a la ciencia médica del país, especialmente en el campo de la neurocirugía, un área en la que aún hay mucho por descubrir, pero en la que Peguero Calzada se ha destacado junto a otras figuras importantes como el doctor José Joaquín Puello.

Durante su intervención, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, expresó su profundo respeto y admiración por el trabajo del doctor Peguero Calzada. «Es un alto honor entregar este reconocimiento en nombre de todos los diputados a un científico de la República Dominicana que ha sembrado un altísimo valor en el país», afirmó Pacheco, quien subrayó la importancia de la neurocirugía en la mejora de la calidad de vida y el bienestar de la humanidad.

El doctor Peguero Calzada, emocionado por el reconocimiento, dedicó el galardón a su esposa, quien ha sido su apoyo incondicional durante 54 años, así como a su familia, a quienes agradeció por ser su constante soporte a lo largo de su carrera.

RECONOCIMIENTO A JOE VERAS: UN ÍCONO DE LA BACHATA

El segundo pergamino de reconocimiento fue entregado al popular cantante de bachata Joe Veras, quien ha dejado una huella indeleble en la música dominicana. Esta distinción fue propuesta por la exdiputada Verónica Contreras y motivada por la actual congresista Dilenia Santos. Joe Veras ha sido un referente musical tanto en República Dominicana como a nivel internacional.

En su discurso, Alfredo Pacheco resaltó que, a pesar de haber comenzado desde abajo, Joe Veras ha logrado trascender y destacarse en la música “a sangre y fuego, rompiendo todo paradigma”. El presidente de la Cámara también destacó la importancia de reconocer el talento genuino y la perseverancia de aquellos que han logrado el éxito a base de esfuerzo y dedicación.

Joe Veras, visiblemente emocionado, agradeció a la Cámara de Diputados por el reconocimiento y expresó lo significativo que es para él como artista y como dominicano. “Este reconocimiento significa mucho no solo para mí como artista, sino para todos los dominicanos que me han apoyado durante mi carrera. Se lo dedico a mi familia, a mis seguidores, y a mi municipio natal de Cevicos y la provincia Sánchez Ramírez, así como al sector La Agustinita de la Capital”, indicó el artista.

ACTO DE RECONOCIMIENTO: UN MOMENTO EMOTIVO Y SIGNIFICATIVO

El evento, realizado en el Salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara de Diputados, fue una ocasión especial que reunió a congresistas, destacadas personalidades del ámbito de la medicina y la música, así como a familiares y allegados de los homenajeados. La distinción a Peguero Calzada y Joe Veras no solo destacó sus contribuciones a la ciencia y la cultura, sino también el compromiso de la Cámara de Diputados con el reconocimiento de los logros nacionales en diversas áreas del saber y el arte.