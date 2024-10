Cambiarán a todos en Cámara de Cuentas

Para la nueva Cámara de Cuentas se tratará de escoger entre personas que no repitan los conflictos de los actuales integrantes del órgano fiscalizador del Estado, situación que ha dejado mucho que desear, afirmó esta mañana el presidente de la Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, Rogelio Genao Lanza.

Lamentó que por los líos entre sus miembros la actual Cámara de Cuentas no ha sido productiva, por lo cual dijo “se está trabajando cuidadosamente en escoger perfiles diferentes que entiendan la importancia de este organismo fiscalizador de las actuaciones de los funcionarios”.

“Nosotros vamos a trabajar para encontrar los mejores perfiles, en nuestra opinión personal, esta Cámara de Cuentas ha dejado mucho que desear y por conflictos personas entre ellos no se ha podido ver la productividad de la misma. Nosotros estamos haciendo un énfasis especial en llevar ahí a las mejores personas y que ya un órgano tan importante deje de estar en el centro de los debates por conflictos internos, y otras acusaciones que han tenido las últimas cámaras de cuentas”, sostuvo el legislador reformista.

Los niveles de escándalo fueron tales que dos empleadas de la entidad acusaron al presidente Janel Ramírez, de acoso laboral y sexual, pero posteriormente el expediente fue archivado.

Genao Lanza informó que el proceso para recibir los expedientes de los postulantes a miembros de la entidad inició el pasado martes, pero que todavía no han recibido ninguna de las propuestas de aspirantes.

Atribuyó el hecho a que los aspirantes deben conseguir una serie de documentación para completar sus expedientes.

Informó que los aspirantes a la Cámara de Cuentas tienen un plazo que vence el próximo 14 de noviembre. Hasta esa fecha, los postulantes pueden acudir al Congreso para presentar sus expedientes.

Citó entre los requisitos que exigen los diputados a los aspirantes es no tener deudas con el Estado, un certificado de no antecedentes penales, una constancia de Compras y Contrataciones en la que se confirme que no son proveedores del Estado y su currículum.