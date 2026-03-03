Este domingo arranca el horario de verano en Estados Unidos. A las 2:00 a. m. los relojes se adelantan una hora (pasarán directamente a las 3:00 a. m.), lo que significa tardes con más luz natural y días que se sienten más largos.

La mayoría del país hace este cambio, incluyendo los 48 estados continentales y Alaska. Sin embargo, hay algunas excepciones: Hawái y la mayor parte de Arizona (excepto la Nación Navajo) no ajustan sus relojes.

Tampoco lo hacen territorios como Puerto Rico, Guam, Samoa Americana ni las Islas Vírgenes de EE.UU., donde se mantiene la misma hora durante todo el año.

Te puede interesar leer: Nicolás Maduro: Dos meses de su captura y un futuro incierto

Este horario se mantendrá hasta el domingo 1 de noviembre de 2026. Ese día, a las 2:00 a. m., los relojes se atrasarán una hora (volverán a la 1:00 a. m.), marcando el regreso al horario estándar y el reajuste de rutinas y agendas para millones de personas.

Un dato curioso: el horario de verano se implementó por primera vez en 1908 en Port Arthur, Ontario, Canadá, aunque solo a nivel local. Más adelante, en 1916, los imperios alemán y austrohúngaro lo adoptaron a nivel nacional. Desde entonces, muchos países lo han aplicado en distintos momentos, especialmente a partir de la crisis energética de los años 70.

A partir de este domingo, tanto Estados Unidos como la República Dominicana tendrán la misma hora, y así se mantendrán hasta el primer domingo de noviembre.