Santo Domingo. – El Poder Ejecutivo oficializó este viernes, mediante el decreto 135-26, el ascenso de nueve oficiales superiores al rango de general y contralmirante, con el fin de fortalecer el mando de las Fuerzas Armadas.

La disposición incluye el ascenso a general de brigada (ERD) de los coroneles Guillermo Jiménez Arciniega, Oscar L. Ares Gómez, Gustavo Reyes Morales, Jhojany Ramón de Jesús Suriel Otañez, Ignacio Arquímedes Morel Brito y Manuel José Matos y Matos.

Además, fueron promovidos Tomás Rafael Brache Ovalles como general médico (ERD), Richard V. Sierra Rodríguez como general piloto (FARD) y Aramis Alexandro Céspedes Aybar como contralmirante (ARD).

Paralelamente, el presidente Abinader dispuso el retiro honroso por antigüedad de once oficiales, asegurando sus pensiones estatales.

Entre los retirados figuran el mayor general Hernández Olivero (ERD), el vicealmirante Jiménez Lorenzo (ARD) y los generales Muñoz Jiménez, Acosta Piantini, Reynoso Green, Rosario Pérez, Mota Medina y Reyes Castillo.

Completan la lista el contralmirante Julio Ángel Morales y los generales de la FARD, Hernández Calcaño y Puig Hernández.