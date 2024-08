Camilo y Evaluna hablan del parto en casa de Índigo, su primera hija

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner abrieron las puertas de su hogar para responder a preguntas sobre las razones por las que eligieron traer al mundo a sus retoños, Índigo y Amaranto, en un parto en casa.

Fue en su canal de Youtube que el cantante colombiano compartió una extensa e íntima entrevista con su esposa días antes de la llegada de su segundo bebé, en la que conversaron abiertamente de la maternidad, compartieron imágenes inéditas del día del nacimiento de su primogénita, hace ya dos años.

La hija de Ricardo Montaner explicó que fue una experiencia especial, que duró unas 29 horas de dolor, sin inducción y sin anestesia. Para ella la decisión de parir fuera de un hospital, nació de la influencia de su madre, Marlene Rodríguez, en su vida.

«Lo que más me ayudó fue que mi mamá siempre me expuso a los partos en casa. Ella estudió para ser doula y ella me compartía todo lo que estudiaba y me parecía fantástico; desde muy chiquita cuando me imaginaba mi parto, me lo imaginaba así», sostuvo la joven artista.

Otro punto que destacó es saber que Camilo compartía su decisión, que contaba con el apoyo de las otras personas a su entorno y tenía la ayuda de su partera. Todo ello le dio la confianza necesaria para decidir que su cuerpo estaba listo.

Cuando Camilo le preguntó si sentía miedo, Evaluna dijo que sí, sobre todo porque “todo el mundo” le decía que iba a ser el peor dolor de su vida, lo cual fue cierto. Sin embargo, ya cuando estaba en el parto, aseguró que no tuvo miedo de que algo inesperado pasara porque confiaba completamente en la preparación de su partera.

“En muchos momentos yo solo nos sentía ahí a nosotros dos, siento que tú viviste todas las contracciones conmigo, o sea las sufriste; yo sentí el dolor, pero tú la sufriste de verdad y pude apoyarme tanto en ti, no solo emocionalmente, espiritualmente, pero físicamente me apoyé tanto en tí que creo que me diste ese apoyo que necesitaba”, dijo Montaner a su pareja.

De su lado, Camilo también compartió lo orgulloso que se siente de poder vivir esta experiencia y ser testigo de la fortaleza de su esposa y de cómo este momento lo inspiró a entender que el parto no es solo dolor, como se ve en las películas, sino un momento especial y lleno de luz.