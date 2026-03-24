Campaña de retos para peloteros dominicanos

El éxtasis dejado por el Clásico Mundial de Béisbol será una gran herencia para el inicio de la temporada de Grandes Ligas, que tendrá en su Día Inaugural el enfrentamiento entre los Yankees de Nueva York y Gigantes de San Francisco.

Esta nueva campaña será de muchos retos para la MLB con la implementación oficial del sistema de revisión de bolas y strikes (ABS), además de que al terminar la temporada concluye el pacto laboral, un tema de interés para todos los involucrados en el negocio.

Para los fanáticos dominicanos, lo más importante será el desempeño de sus peloteros, quienes tendrán un tramo de seis meses para cumplir sus objetivos.

Algunos buscarán demostrar si lo realizado la campaña pasada fue fortuito y otros tendrán chance de tener mejores resultados, siempre que la salud les acompañe.

Dentro de los principales a seguir este 2026 se encuentran Juan Soto, Fernando Tatis Jr., José Ramírez, Christopher Sánchez, Manny Machado, Vladimir Guerrero Jr. y los jóvenes Junior Caminero y Geraldo Perdomo, entre otros.

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Soto quizás es quien mayor responsabilidad tiene de todos, ya que tiene la misión de llevar a los Mets de Nueva York a la postemporada para hacer valer por qué es el mejor pagado de Las Mayores.

¿Volverá Soto a coquetear con un 40-40? El año pasado se quedó a dos bases robadas de hacerlo.

Fue una versión diferente del jardinero de los Mets que añadió el robo de bases a sus herramientas.

El lento inicio que presentó la temporada pasada preocupó a muchos, pero en la segunda mitad prendió los motores. Al final presentó una línea ofensiva de .263/.396/.525 que incluyó 43 jonrones, 38 bases robadas, 105 remolcadas y 120 carreras anotadas.

José Ramírez

Uno que se espera seguirá cosechando es José Ramírez, quien busca consagrar su carrera, ya que este año podría alcanzar sin muchos contratiempos los 400 dobles, 300 jonrones, mil remolcadas y 300 bases robadas. Para lograrlo tiene que dar 2 dobles, impulsar 51, 15 cuadrangulares y robarse 13 bases.

Tatis Jr.

La interrogante es si Tatis Jr. podrá combinar una temporada saludable y consistente, ya que aún no lo ha podido hacer.

Manny Machado

Machado buscará fortalecer su camino al Salón de la Fama con la mira puesta en los 400 cuadrangulares, 400 dobles y 2,200 hits. Para hacerlo le faltan 4 dobles, 31 jonrones y 131 imparables.

¿Conectará Caminero 40 estacazos o más? Con el regreso de los Rays de Tampa Bay al Tropicana Field, Caminero tendrá que demostrar que tiene el poder para repetir lo del año pasado cuando fletó 45 cuadrangulares.

Sánchez, as de los Filis, va en busca del Cy Young que no logró, pero para hacerlo tendrá que tener una temporada impecable para superar al monstruo Paul Skenes.

El dato

Seguimiento

La población dominicana podrá dar seguimiento a sus peloteros a través de las transmisiones por televisión que tendrá el Grupo de Comunicaciones Corripio por Tele Antillas canal 10 y Coral 39.