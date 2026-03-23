El equipo de trabajo de la cuenta “los dominicanos” anunció que producirá un material videográfico de todo lo ocurrido con la selección de República Dominicana en el recién finalizado Clásico Mundial de Béisbol.

Con la intención de elevar la producción del trabajo que se realizó previo al Clásico y durante el evento, el Grupo de Medios Panorama, que dirige Miguel Medina, se prepara desde ya para dar a conocer un contenido más extenso y acabado del seleccionado nacional.

“El pueblo se quedó con un buen sabor de boca con todo lo que hicimos en redes, del desempeño del equipo y todo lo demás, y eso debemos llevarlo a otro nivel, ya más organizado, quizás a nivel de un documental o una película”, manifestó Gregorio Castro, quien fue el director general del equipo que manejó las cuentas de redes sociales de los dominicanos.

Castro reveló este lunes en el programa Grandes en los Deportes que ya se tienen varios borradores y que le darán al público un producto que han estado pidiendo, el cual incluye los videos grabados por el jugador Julio Rodríguez.

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Shantal Disla, quien fungió como social media manager, precisó que todo inició por el interés del señor Medina de seguir llevando un contenido más nutrido a los fanáticos.

Además de Castro y Disla, formaron parte del equipo de trabajo Joaquín Rodríguez, Frankely Vicioso, Eric Rincón, Gilbert Méndez, Luiggi Chávez, Jesús García y Freddy Pérez.

Adelantaron que el proceso de producción del film se llevará alrededor de un año y que es posible que esté listo para marzo de 2027.