Santo Domingo.– El Senado dominicano aprobó este miércoles en segunda lectura el proyecto de ley que deroga los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral, relativos a las candidaturas independientes.

La iniciativa legislativa, que ya había sido aprobada en primera discusión, es autoría de los senadores Ramón Rogelio Genao, Moisés Ayala Pérez, Alexis Victoria Yeb y Eduard Alexis Espiritusanto.

También respaldan la propuesta los legisladores Antonio Marte, Aracelis Villanueva, Lía Ynocencia Díaz, Pedro Catrain, Julito Fulcar Encarnación, María Mercedes Ortiz y Johnson Encarnación Díaz.

La pieza legislativa también establece la derogación de la Ley 15-19 de Régimen Electoral y sus modificaciones.

El senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, uno de los propulsores del proyecto, defendió la aprobación de la iniciativa.

“Se hizo mediante el consenso y finalmente se aprobó, como era debido”, expresó el legislador.

En la misma sesión, el Senado aprobó además en primera lectura el proyecto que modifica los artículos 5, 12 y 14 de la Ley 339-22, que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial de la República Dominicana.

La iniciativa, presentada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tiene como objetivo establecer que la tramitación de los procesos ante el Poder Judicial se realice de manera digital, manteniendo la garantía de acceso presencial en las sedes de la institución.