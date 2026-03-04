Santo Domingo.– El Senado dominicano aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de Ley Orgánica de las Candidaturas Independientes, iniciativa sometida por el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, que propone eliminar esa figura del sistema electoral.

La pieza legislativa fue aprobada a unanimidad y contempla la derogación de los artículos 156, 157 y 158 de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, con el objetivo de suprimir formalmente las candidaturas independientes.

Derogación de artículos de la Ley 20-23

El proyecto argumenta que, aunque estas postulaciones fueron incluidas en la legislación vigente, no están previamente consagradas en la Constitución. Según el documento, su naturaleza genera “escollos y dificultades” para la efectividad de los mandatos constitucionales, especialmente en lo relativo a la institucionalización de bloques y los procesos de suplencia.

En su exposición de motivos se indica que es necesaria la intervención del Congreso para evitar “dificultades y contrariedades al sistema político e institucional dominicano”, el cual concentra en los partidos políticos los principales procesos de participación, suplencia y vacancia.

El proyecto consta de cuatro artículos: el primero establece como objeto la supresión de las candidaturas independientes; el segundo fija su aplicación en todo el territorio nacional; el tercero ejecuta la derogación formal de los artículos señalados; y el cuarto dispone su entrada en vigencia tras su promulgación y publicación, conforme al Código Civil.

Iniciativa busca fortalecer el sistema de partidos

La propuesta del vocero del Partido Reformista Social Cristiano toma como referencia la Sentencia TC/0788/24, emitida el 13 de diciembre de 2024 por el Tribunal Constitucional, como parte del sustento jurídico para revisar la normativa electoral vigente.

El senador Genao afirmó que con esta iniciativa, aprobada en primera lectura por el Senado dominicano, se procura fortalecer el rol de los partidos y agrupaciones políticas como plataformas exclusivas para las propuestas electorales y la gestión de las vacantes en los estamentos del Estado.